ธปท.ปรับเกณฑ์ระงับบัญชีม้า-ปลดล็อกผู้บริสุทธิ์เร็วสุด 4 ชั่วโมง-ไม่เกิน 1 วัน

ธปท. สั่งธนาคารพาณิชย์ ปรับแนวทางระงับบัญชีม้า - ปลดล็อกบัญชีผู้บริสทุธิ์เร็วสุดไม่เกิน 4 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน แจงพบบัญชีถูกระงับ 1 หมื่นกว่าบัญชีต่อสัปดาห์ พบบัญชีที่ถูกระงับมากกว่า 90 % เป็นบัญชีม้า เหลือแค่ 10 % เป็นบัญชีปกติ ยันระบบการชำระเงินไทยยังปลอดภัยสูงและสามารถใช้ชำระเงินได้ตามปกติ พร้อมไม่พบความผิดปกติของการถอนเงินฝากจากประชาชน
นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้หารือกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) และ ธนาคารพาณิชย์ เห็นชอบร่วมกันที่จะปรับแนวทางการระงับธุรกรรม และ กระบวนการปลดการระงับ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยในส่วนของภาคธนาคาร ธปท.ได้ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการ ดังนี้
1.ลดระยะเวลาการปลดการระงับให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ถึง 72 ชั่วโมง หรือ 7 วัน แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดใน พ.ร.ก. โดยธนาคารพาณิชย์จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับจากศปอท.โดยเร็วที่สุด ไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง (วันละ 3 รอบ รอบแรก 11.00 โมง รอบสอง 15.00 โมง รอบสาม 19.00) เพื่อส่งกลับให้ศปอท. ประมวลผลไม่เกิน 2 ชั่วโมง และ ส่งกลับมาแจ้งธนาคารพาณิชย์เพื่อปลดการระงับธุรกรรม โดยเร็วที่สุดภายใน 1 วัน
2.เร่งปรับการแจ้งผู้ถูกระงับธุรกรรมให้มีความชัดเจน ถึงลักษณะการถูกระงับ และ สิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นต้องทำต่อ และ ให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์จะแจ้งลูกค้าว่าระงับธุรกรรมชั่วคราว และ จำนวนวงเงินที่ถูกระงับ ซึ่งจะส่งผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง SMS หรือ โมบายแบงกิ้ง โดยคาดว่าจะเริ่มภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละธนาคารด้วย
“ความตั้งใจแต่แรก คือ พยายามกักเงินบนเส้นทางการเงินของบัญชีม้าให้ได้มากที่สุด เพื่อจำกัดความเสียหาย และ เอาเงินคืนให้กับผู้ถูกกระทบ และ ผู้บริสุทธิ์ แต่หลังจากนี้เราจะต้องทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตให้น้อยที่สุด โดยเราจะปลดล็อกให้เร็ว และ กวาดเส้นเงินเท่าที่จำเป็น แต่ผู้ที่ถูกระงับจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ และ ยืนยันความถูกต้องได้
ซึ่งที่ผ่านมา 1 ก.ค. ถึง 11 ก.ย. พบบัญชีที่ถูกระงับ 1 หมื่่นกว่าบัญชีต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ที่เข้าไปตรวจอบ จาก 100 สาย พบ 90 สาย เป็นบัญชีม้า มีเพียง 10 สายที่เป็นบัญชีปดติ ที่สามรถปลอดล็อกได้ ธปท.จึงต้องให้ความระมัดระวังให้กับประชาชนอย่างที่สุด พร้อมทั้งเข้มงวดกับบัญชีม้าอย่างเด็ดขาด”นางสาวดารณี กล่าว
สำหรับการถูกอายัดบัญชีในการกระทำทุจริตทางการเงิน จะต้องเป็นผู้ที่มีหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ปปง. ได้พิสูจน์ความผิดแล้ว โดยการปลดอายัดในกรณีนี้จะมีกระบวนการที่ต่างออกไปจากการถูกระงับธุรกรรมข้างต้น สำหรับการพิจารณาระงับธุรกรรมในเส้นเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งปรับกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์โดยเร็ว ขณะที่ยังต้องดูแลเหยื่อให้ยังได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ยังยันว่าระบบการชำระเงินไทยยังมีความปลอดภัย ประชาชนสามารถใช้ชำระเงิน จับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติ เพื่อคามสะดวกสบายของประชาชน ส่วนบัญชีม้าจะถูกจำกัดและเข้มงวด ส่วนกรณีที่มีประชาชนถอดเงินสดมากขึ้นในบางพื้นที่ ธปท.ได้ตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบการถอนเงินของประชาชนอย่างผิดปกติ และระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอ