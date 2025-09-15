Fundstrat ฟันธง! Ethereum กำลังเข้าสู่ยุค ‘Supercycle’ ชี้วอลล์สตรีทจะเป็นศูนย์กลางโทเคนไนซ์ทั้งโลก

นักลงทุนคนดังแห่ง Fundstrat เชื่อว่า Ethereum (ETH) กำลังเดินหน้าเข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังได้รับแรงหนุนจากกฎหมายใหม่และการจับตาจากสถาบันวอลล์สตรีท ที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกสินทรัพย์ให้กลายเป็นโทเคนบนบล็อกเชน
Ethereum กลายเป็นตัวจริงของตลาด Stablecoin
ทอม ลี นักลงทุนคนดังแห่ง Fundstrat ให้สัมภาษณ์ในรายการ Global Money Talk ว่า Ethereum ได้เปรียบคู่แข่งแพลตฟอร์ม Smart Contract ทั้งหลาย หลังการผ่านร่างกฎหมาย GENIUS Act ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและกำกับตลาด Stablecoin โดยตรง
ข้อมูลจาก DeFiLlama ชี้ว่า Ethereum ครองส่วนแบ่ง Stablecoin Market Cap สูงถึง 54.45% ซึ่งทำให้ ETH กลายเป็นฐานที่แข็งแรงที่สุดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ณ ตอนนี้
วอลล์สตรีทเลือก Ethereum เป็นสนามหลัก
ทอม ลี เชื่อว่า วอลล์สตรีทกำลังแยก Ethereum ออกจากตลาดคริปโตอื่น ๆ เพราะสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต้องการใช้ Smart Contract ของ Ethereum เพื่อ “Tokenize” ทุกสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่สินค้าโภคภัณฑ์
เขายกตัวอย่างปี 1971 ขณะนั้นสหรัฐฯ ยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำ ทำให้ตลาดการเงินต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมาย และตอนนี้ในปี 2025 กำลังจะเกิดการปฏิวัติอีกครั้ง วอลล์สตรีทพร้อมแล้วที่จะย้ายทุกอย่างขึ้นบล็อกเชนสาธารณะ
"GENIUS Act + Project Crypto" จุดเปลี่ยนโลกการเงิน
ลี ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มีสองวาระสำคัญที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้คือ
1.GENIUS Act – เปิดทางให้ Stablecoin เติบโตอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมี Stablecoin หมุนเวียนราว 280,000 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เชื่อว่าจะพุ่งแตะ 4 ล้านล้านดอลลาร์ในอนาคต
2.SEC’s Project Crypto – เปิดไฟเขียวให้วอลล์สตรีทหันมาศึกษาและสร้างตลาดดิจิทัลใหม่ ๆ บนบล็อกเชน
ทั้งสองนโยบายนี้กำลังวางรากฐานให้ Ethereum กลายเป็นโครงสร้างหลักของระบบการเงินใหม่
"Supercycle" ยุคทองของ Ethereum
ทอม ลี เรียกช่วงเวลานี้ว่า Supercycle ของ Ethereum ซึ่งเปรียบเหมือนการรีเซ็ตโลกการเงินใหม่ เขาเชื่อว่าผลลัพธ์จะทำให้ ETH ได้รับการยอมรับอย่างมหาศาล และอาจกลายเป็นสินทรัพย์หลักของสถาบันการเงินในอนาคต
ETH ราคาปัจจุบัน และภาพอนาคต
ขณะที่ปัจจุบัน Ethereum มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 4,645 ดอลลาร์ ต่อเหรียญซึ่งหาก Supercycle เกิดขึ้นจริง นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหญ่ที่พร้อมพา ETH ไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีใครจินตนาการมาก่อน
นอกจากนี้การที่รัฐบาลสหรัฐฯ หันมาสนับสนุน Stablecoin และการโทเคนไนซ์ ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่า “เงิน” และ “สินทรัพย์” ในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Ethereum จึงไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยี แต่กำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินโลกใหม่ คำถามคือ นักลงทุนรายย่อยจะพร้อมที่จะรับกระแสคลื่น Supercycle นี้หรือไม่?