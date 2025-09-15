คนไทยสะดุ้งทั้งประเทศ!! 3 ล้านบัญชีถูกอายัด โยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์

ตำรวจไซเบอร์รุกหนักเปิดศึกเส้นเลือดมิจฉาชีพ สั่งอายัดบัญชีธนาคารไทยไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ล้านเล่มบัญชี หวังตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์ งานนี้ชาวบ้านร้องระงม เพราะไม่ใช่แค่บัญชีม้าที่ถูกอายัดอย่างเดียวเท่านั้น บัญชีผู้เล่นพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนหางเลขไม่ด้วย รับอานิสงส์ทั้งบัญชีม้าฝั่งเจ้ามือ-และนักพนันออนไลน์ที่เป็นลูกมือ ชาวบ้านตาดำๆ โดนลูกหลงไปด้วย
กระแสถูกอายัดบัญชีธนาคารลุกลามไปทั่วประเทศในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมา โดยล่าสุดเช้านี้ (15 ก.ย.) เมื่อมีรายงานว่าธนาคารในประเทศถูกสั่งอายัดบัญชีรวมกว่า 3 ล้านบัญชีในปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์ ที่เริ่มจริงจังมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พร้อมทั้งจำกัดวงเงินโอนต่อวันสำหรับลูกค้าทุกคน
แต่เรื่องไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะแทนที่จะแก้ปัญหาตรงเป้า กลับมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และผู้ใช้แอพพลิเคชั่นบัญชีธนาคาร ซึ่งไม่รู้อิโหน่อิเหน่อีกเป็นจำนวนมากถูกลูกหลงโดนอายัดบัญชีไปด้วย!
แบงก์ชาติยันแค่ “ชั่วคราว”
ขณะที่สำนักงานตำรวจไซเบอร์ (CCIB) ยืนยันว่า นี่คือมาตรการคุมเข้มที่อาจกระทบคนบริสุทธิ์แต่ก็จำเป็น ซึ่งผู้ที่โดนอายัดบัญชี ต้องดำเนินการยื่นหลักฐานเพื่อขอปลดล็อกการอายัดเงิน ขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ ออกมาแถลงให้ประชาชนตั้งสติ และอย่าเพิ่งตื่นตระหนก เพราะการอายัดบัญชีธนาคาร จะถูกยกเลิกหลังตรวจสอบแล้วว่าไม่พบความผิด โดยธนาคารพาณิชย์มีสิทธิ์อายัดเงินสูงสุด 3 วัน และตำรวจสามารถขยายเวลาได้ถึง 7 วัน
ขณะที่ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ย้ำว่า อาจมีการขยายมาตรการเพิ่มขึ้นอีกเพื่อปิดช่องว่างในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกลโกงใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์ ส่งผลทำให้บรรยากาศในระบบการเงินตอนนี้เต็มไปด้วยความระแวง
คอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ กดดันไทยหนัก
ทั้งนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีเครือข่ายโยงกับจีนและตั้งฐานในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศทั้งในพม่าและกัมพูชา ถือเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้ไทยต้องควบคุมระบบการเงินอย่างเข้มข้น โดยปีนี้มีคนไทยถูกหลอกด้วยกลวิธีทางวิศวกรรมสังคม หรือ Social Engineering จนสูญเงินนับไม่ถ้วน ถึงขั้นที่ตำรวจไทยต้องจับมือกับญี่ปุ่นและอินเดีย เปิดปฏิบัติการร่วมสากลเพื่อรื้อขบวนการ
กระทบชาวต่างชาติ ไม่ต่างจากคนไทย
นอกจากนี้ไม่ใช่แค่คนไทยที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น ยังรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในไทยก็เริ่มออกมาบ่นในโซเชียลว่าถูก “เด้ง” ออกจากระบบธนาคารแบบไม่ทันตั้งตัว หลายคนถูกระงับบัญชีเป็นสัปดาห์โดยไร้เหตุผลชัดเจน ขณะที่บางธนาคารยังบังคับให้ต่างชาติต้องไปสแกนชีวภาพด้วยตนเองถึงสาขา เพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมวงเงินสูงได้
ธปท.เล็งหาทางออก
ปัจจุบัน ธนาคารทุกแห่งบังคับจำกัดการโอน 50,000 บาทต่อครั้ง เพื่อป้องกันการฟอกเงินผ่านบัญชีม้า พ่อค้าแม่ค้าหลายรายถึงกับหยุดรับจ่าย QR ชั่วคราว ขณะที่ผู้คนแห่ถอนเงินออกจากบัญชีด้วยความกลัวว่าจะถูกอายัดเงิน
ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ยอมรับว่าต้องหาทางออกใหม่ร่วมกับ CCIB เพื่อไม่ให้ประชาชนทั่วไปต้องเดือดร้อนจากการอายัดบัญชีและข้อจำกัดการโอนเงิน