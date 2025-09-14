10 หุ้นค้าปลีก YTD ปี 68 ยังอ่วมหนัก แต่รอบสัปดาห์หลายตัวเริ่มขยับขึ้นแรง!

หุ้นค้าปลีก กลับมาอยู่ในหน้าปัดความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง จากพายุหมุนของรัฐบาลใหม่ที่เตรียมที่จะฟื้นโครงการคนละครึ่ง เพื่อนำมาใช้กระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย เน้นให้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค ซื้ออาหารเป็นหลัก รวมถึงกลุ่มธุรกิจค้าส่งที่ได้รับประโยชน์อีกด้วย แต่ในภาพของ หุ้นค้าปลีก ใน ปี68 นั้น ยังมี อัตราผลตอบแทนราคา YTD ที่ยังติดลบอยู่ทุกหลักทรัพย์
1.DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาYTD ปี68อยู่ที่ -50.28%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +2.44%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 4.20 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 10.88/2.26 บาท,ค่าP/E 22.22เท่า,มาร์เก็ตแคป14,209.80 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 0.12% ,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่436.92 ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 402.26 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -7.93%
ฝ่ายวิจัยเคจีไอฯ มอง DOHOME ว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะแผ่วลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกดดันทั้ง SSSG และผลประกอบการในงวดไตรมาส 3/68 ฝ่ายวิจัยจึงคาดว่าการฟื้นตัวจากปัจจัยฤดูกาล และผลจากการขยายสาขาอาจจะทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 4/68 และปี 2569 ดีขึ้น
2.GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -39.11% , ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +3.16%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 8.15 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 16.27/4.16 บาท,ค่า P/E 21.69เท่า,มาร์เก็ตแคป 44,025.69 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.18%,งบ 6 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,489.84 ล้านบาท, งบ 6 เดือนของปี 68 อยู่ที่ 1,142.30 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -23.33%
ฝ่ายวิจัยเคจีไอฯ มอง GOLBAL ว่ายอดขายต่อสาขาเดิม หรือ SSSG ดีขึ้น QTD กำไรน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/68 และมีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นในปี 2569 จึงได้ re-rate PER จาก 15.0 เท่า เป็น 16.0 เท่า ซึ่งทำให้ได้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 อยู่ที่ 6.20 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาเกือบ 30% ภายในสัปดาห์เดียวน่าจะตอบรับแนวโน้มที่ดีขึ้นไปมากแล้ว
3.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -30.88%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ -1.26%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 23.50 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 36.00/15.80 บาท,ค่า P/E 18.20เท่า,มาร์เก็ตแคป 141,728.50 ล้านบาท, อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี68อยู่ที่ 2.55%,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่3,830.39 ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 3,480.40 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -9.14%
ผู้บริหารระบุสำหรับครึ่งปีหลัง 2568 เซ็นทรัล รีเทล จะเดินหน้าธุรกิจด้วยความรอบคอบและมีวินัยทางการเงิน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจหลัก ควบคู่กับการปรับลำดับความสำคัญของการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสทางการตลาด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
4.JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -23.48%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +6.88%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 10.10 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 17.70/5.20 บาท,ค่าP/E 18.11เท่า,มาร์เก็ตแคป 14,864.29 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่2.38% ,งบ 6 เดือน/67 กำไรสุทธิอยู่ที่ 575.53ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 251.29 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -56.34%
บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า คาดรายได้ทั้งปี 68 อยู่ที่ 15,043 ล้านบาท นิวไฮต่อเนื่อง ส่วนกำไรสุทธิมีลุ้นแตะ 759 ล้านบาท ครึ่งแรกทำกำไรแล้ว 251 ล้านบาท หวังการฟื้นตัวของกำไรในช่วงครึ่งหลังอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่แนวโน้มผลงานช่วง Q3/68 จะดีขึ้น การตั้ง ECL ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ธุรกิจจำหน่ายมือถือโดดเด่นจาการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ มีส่วนแบ่งกำไร บ.ร่วมที่ดี
5.HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -19.68% , ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ -1.95%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 7.55 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 11.00/5.70 บาท,ค่าP/E 15.61เท่า,มาร์เก็ตแคป 99,291.55 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี68อยู่ที่ 5.77,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่ 3,334.54 ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 3,105.93 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -6.86%
ฝ่ายวิจัยเคจีไอฯ มองหุ้น HMPRO คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/68 ไม่น่าสนใจ และจะมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งฝ่ายวิจัย re-rate PER เพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัว รวมถึงอัตรากำไรที่เหนือกว่า และงบดุลที่แข็งแกร่งกว่าหุ้นในกลุ่ม ยังคงแนะนำถือ หุ้น HMPRO ให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ที่ 8.40 บาท
6.CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -17.06%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +14.14%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 22.60 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 35.50/16.10 บาท,ค่าP/E 21.78เท่า,มาร์เก็ตแคป 235,665.16 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.35%,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่ 4,677.12 ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 4,929.46ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +5.40%
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI มอง CPAXT น่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่เนื่องจากรายได้ประมาณ 22% ของธุรกิจในไทยของ Makro (ประมาณ 11% ของรายได้จากการขายของ CPAXT ใน 1H25) มาจากการจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือร้านโชห่วย
7.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาYTD ปี68อยู่ที่ -13.45%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +1.58%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 48.25 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 68.00/41.50บาท,ค่าP/E 15.88 เท่า,มาร์เก็ตแคป433,434.64 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่2.81 %,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่ 12,558.88 ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 14,353.69 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +14.29% บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) มองว่าโครงการคนละครึ่งมาปัดฝุ่นใหม่ สอดคล้องกับที่ประเมินไว้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่ โดยเฉพาะการบริโภค ซึ่งมองเป็นบวกกับหุ้นอย่าง CPALL CPAXT CRC BJC และอื่น ๆ
8.BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -11.16%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +8.38%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 20.70 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 25.75/16.50 บาท,ค่าP/E 18.74เท่า,มาร์เก็ตแคป82,961.39 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี68อยู่ที่3.43% ,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่1,655.54 ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 2,081.09 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +25.70% บล.กรุงศรี แนะนำ “ซื้อ” BJC ราคาเป้าหมาย 30 บาท ประเมินทุนก๊าซธรรมชาติอาจขยับขึ้น แต่ผลกระทบจำกัด
9.COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ -8.19% ,ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ -6.41%,ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 24.10 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 28.25/16.70 บาท,ค่าP/E 15.27 เท่า,มาร์เก็ตแคป 57,839.96 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี68อยู่ที่ 3.57%,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,574.04ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 1,983.81ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +26.03%
บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) ระบุ COM7 แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 30 บาท โดยคาดการณ์กำไรหลักปี 2568-2569 เติบโต 21% และ 9% จากรายได้ที่เติบโต 10% และ 8% โดยปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้จะมาจากรอบการเปลี่ยนเครื่อง (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ PC) และการขยายส่วนแบ่งตลาดของ COM7
10.SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาYTD ปี68อยู่ที่-5.06% , ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +20.97%, ราคา ณ 12 ก.ย.68 ปิด 7.50 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 12.70/3.92 บาท,ค่าP/E -เท่า,มาร์เก็ตแคป 6,217.44 ล้านบาท,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี68อยู่ที่ -,งบ 6 เดือนปี 67 กำไรสุทธิอยู่ที่ 48.59ล้านบาท, งบ 6 เดือนปี 68 อยู่ที่ 32.54 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -33.04%
ผู้บริหารระบุแนวโน้มไตรมาส 2/64 ยังเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศ และสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนทั้งปีคาดว่าพอร์ตสินเชื่อจะสามารถเติบโตแตะ 10,000 ล้านบาทตามที่วางไว้ วางเป้าหมายรายได้รวมทั้งปี 64 คาดจะเติบโต 25% จากปีก่อนอยู่ที่ 3,658.4 ล้านบาท