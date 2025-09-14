KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 31.20-32.00 จับตาทิศทางดอกเบี้ยเฟด-ราคาทอง

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทสัปดาห์นี้ (15-19 ก.ย.) ที่ระดับ 31.20-32.00 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 12 ก.ย.ที่ 31.71 บาทดอลลาร์
ในช่วงต้นสัปดาห์ เงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 32.00 บาท/ดอลลาร์ฯ ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปีที่ 31.58 บาท/ดอลลาร์ สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ทิศทางการแข็งค่าของเงินหยวนและสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาด
ในช่วงกลางสัปดาห์ เงินบาทอ่อนค่ากลับมาบางส่วนตามการย่อตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ เพื่อปรับโพสิชั่นก่อนตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ประกอบกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณว่า ยังคงติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกกลับไปแข็งค่าอีกครั้งช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์เผชิญแรงกดดันจากข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ซึ่งสะท้อนสัญญาณอ่อนแอของตลาดแรงงานและหนุนโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย.
ขณะที่ในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมนโยบายการเงิน ประมาณการเศรษฐกิจและ dot plot ใหม่ของเฟด (16-17 ก.ย.) ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนส.ค. ผลสำรวจกิจกรรมภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและสาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย. ตลอดจนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) (18 ก.ย.) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) (18-19 ก.ย.) ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ของจีน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. ของอังกฤษ ยูโรโซนและญี่ปุ่น ด้วยเช่นกัน