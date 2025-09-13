ETL ตอกหน้า ก.ล.ต.อย่างเจ็บแสบ / สุนันท์ ศรีจันทรา

การกล่าวโทษผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL รวม 9 คน กำลังเป็นคดีที่นำไปสู่การตั้งคำถามดัง ๆ ถึงความหละหลวมในการทำงาน และอำนาจกการลงโทษบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ก.ล.ต. กล่าวโทษ ETL อดีตกรรมการ กรรมการ และบุคคลซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 9 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในความผิดปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบ filing หรือแบบตำขอเสนอขายหุ้น และความผิดเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารที่ปกปิดข้อเท็จจริง
ก.ล.ต.พบว่า งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ของ ETL ปรากฏข้อมูลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 67.8 ล้านบาท ในวันเดียวกับที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต IPOและอยู่ระหว่างพิจารณาการมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
แต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ETL กลับนำส่งเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยปกปิดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ ก.ล.ต. ใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing ให้ถูกต้องครบถ้วน
และยังปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในแบบ filing ทำให้ข้อมูลในแบบ filing ไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลที่ส่งผลให้มูลค่าของ ETL และราคา IPO ไม่สะท้อนกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
การกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ถูกโต้กลับทันควัน จากนายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ETL ซี่งระบุว่า บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มิได้ทราบถึงการมิได้เปิดเผยข้อความจริงในสาระสําคัญในแบบ filing จึงมิได้มีเจตนาปกปิดข้อความจริง โดยบริษัท ฯ ได้มอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบในการจัดเตรียมแบบ filing
นายพรชัยระบุว่า กรรมการบริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติดํารงตําแหน่งตามกฎหมาย เนื่องจากขั้นตอนปัจจุบันอยู่ระหว่างการกล่าวโทษ กรรมการจะขาดคุณสมบัติต่อเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลเท่านั้น
ท่าทีที่ก้าวร้าวของผู้บริหาร ETL ทำให้เกิดคำถามว่า ก.ล.ต.อนุมัติการเสนอขายหุ้น ETLได้อย่างไร ทำไม่จึงปล่อยให้ผู้บริหาร ETL ซึ่งมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบเข้ามาระดมเงินได้
แต่ในอีกแง่มุม เป็นไปได้หรือที่บรรดากรรมการ ETL ซึ่งร่วมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยเฉพาะกรรมการที่เซ็นรับรองแบบ filingจะสัพเพร่า เซ็นรับรองแบบ filing โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
คำแถลงตอบโต้ ก.ล.ต.ของผู้บริหาร ETL ถือว่าเจ็บแสบมาก โดยยืนยันการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยอ้างว่า ปัจจุบันเป็นเพียงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.และกรรมการบริษัท ฯ จะขาดคุณสมบัติต่อเมื่อ ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้น
ไม่รู้ว่า ผู้บริหาร ก.ล.ต. ฟังคำแถลงตอบโต้จากผู้บริหาร ETL แล้ว จะสะอึกสะอื้นหรือไม่ มีความรู้สึกสำนึกผิดบ้างหรือเปล่าที่ปล่อยให้บริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ เข้าตลาดหุ้น และสร้างความเสียหายให้นักลงทุน
เพราะตั้งแต่เข้ามาซื้อขายเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หลังนำหุ้นเสนอขายในราคา 1.68 บาท หุ้นก็ลงมาต่อเนื่อง จนล่าสุดปิดที่ 86 สตางค์ ขณะที่ผลประกอบการถดถอยต่อเนื่อง และยังไม่เคยจ่ายเงินปันผล
แต่ลักลอบจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมไปก่อนแล้วรวม 67 ล้านบาท
ETL แน่มากที่ไม่ยอมรับอำนาจ ก.ล.ต. ขณะที่ผู้บริหารบริษัท ฯ หัวหมอ ประกาศว่า คุณสมบัติกรรมการบริษัท ฯ จะสิ้นสุดเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้น
การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ไม่ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ETL
เมื่อผู้บริหาร ETL ประกาศกร้าว ไม่ยอมรับบทลงโทษ โจทย์คือ ก.ล.ต.จะจัดการดับความกร่างของ ETL อย่างไร
จะปล่อยให้ผู้บริหาร ETL สร้างตำนานบทใหม่ การเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ยอมรับกฎ กติกาและอำนาจ ก.ล.ต. จนเป็นแบบอย่างบริษัทจดทะเบียนอีก 858 บริษัทลุกฮือต่อต้านก.ล.ต.ตาม และนำตลาดหุ้นก้าวไปสู่เป็นสังคมเถื่อนที่ไร้ขื่อแปหรือไม่
การเปิดกว้างให้บริษัทเอกชนเสนอขายหุ้นระดมทุน โดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อนักลงทุน ทำให้การอนุมัติเสนอขายหุ้น และการรับหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขาดการกลั่นกรองอย่างมีประสิทธิภาพ
หุ้นเน่า ๆ จึงหลุดรอด เข้ามาปล้นเงินจากนักลงทุนจำนวนนับร้อยบริษัท
ถ้า ก.ล.ต.เข็มงวดพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้น เน้นในเชิงคุณภาพ คัดกรองผู้บริหารบริษัท ฯ ที่มีความเข้าใจกฎ กติกาและยอมรับอำนาจก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้บริหารที่ตระหนักในหลักธรรมาภิบาล
บางทีหุ้น ETL อาจไม่มีโอกาสเข้ามาสร้างความเสียหายให้นักลงทุนในตลาดหุ้น
การแสดงท่าทีต่อต้านอำนาจการกล่าวโทษผู้บริหาร ETF คงปลุกต่อมสำนึกของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ในการทบทวนนโยบายอนุมัติการเสนอขายหุ้นและอนุมัติรับหุ้นเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้น
จากนี้ไปจะต้องไม่มักง่าย อนุมัติการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และไม่มักง่ายอนุมัติรับหุ้นใหม่
ETL เป็นเพียงหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนอีกนับร้อยบริษัท ที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ คิดผิด ปล่อยให้บริษัทจดทะเบียนเน่า ๆ เข้าตลาดหุ้น