ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.71-Sentimentดอลลาร์ฯยังอ่อนแอ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(12 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.71 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้น เนื่องจาก Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ยังอ่อนแอ หลังข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ตอกย้ำสัญญาณอ่อนแอของตลาดแรงงานและหนุนโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 764.44 ล้านบาท แต่สลับกลับมาซื้อสุทธิพันธบัตรไทยอีกครั้งที่ 2,794 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (15-19 ก.ย.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.20-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมนโยบายการเงิน ประมาณการเศรษฐกิจและ dot plot ใหม่ของเฟด (16-17 ก.ย.) ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนส.ค. ผลสำรวจกิจกรรมภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและสาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย. ตลอดจนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม BOE (18 ก.ย.) และ BOJ (18-19 ก.ย.) ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ของจีน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. ของอังกฤษ ยูโรโซนและญี่ปุ่น ด้วยเช่นกัน