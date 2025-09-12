LAMITAK เปิดตัว “FOUND ON ELEMENTAL CORE”

Lamitak เปิดตัว Portfolio 2026/2027 Collection เอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้ธีม “FOUND ON ELEMENTAL CORE” ณ EM Tower, Emsphere ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมโชว์คอลเลกชันใหม่ สะท้อนการเดินหน้าของ LAMITAK ในการเป็น “Regional Brand” ผสานกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการเติบโต
นายวิเชียร อัศววรฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอเค โพรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ทีเอเค ไทยแลนด์) บริษัทร่วมทุนกับสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาและนำเข้าวัสดุปิดผิวตกแต่งภายในจากสิงคโปร์ ภายใต้แบรนด์ ”Lamitak” กล่าวว่า งานเปิดตัว Portfolio 2026/2027 Collection สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้ธีม “FOUND ON ELEMENTAL CORE” เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Lamitak ในประเทศไทย ทุกผลิตภัณฑ์ของ Lamitak เริ่มต้นจากความตั้งใจจริง ภายใต้หลักคิด “Good Product” ที่ไม่ได้หมายถึงแค่การทำสินค้าที่สวยงาม แต่ต้องมีนวัตกรรม ความทนทาน ใช้งานได้จริง และยังคงไว้ซึ่งคุณค่าความงามเหนือกาลเวลา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกพื้นที่ เราเชื่อว่าดีไซน์ที่ดี เริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ดี และนี่คือจุดยืนที่จะผลักดันให้ Lamitak เติบโตในตลาดเอเชียอย่างแข็งแกร่ง แนวคิดนี้สะท้อนถึงทิศทางธุรกิจในอนาคต ที่มุ่งเน้นทั้ง การสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับนักออกแบบและผู้บริโภค และการขับเคลื่อนตลาดไปสู่ Green Innovation และความยั่งยืน
ด้านนางสาวเจอรัลดีน ตัน กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Lamitak Singapore กล่าวว่า ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา Lamitak ได้สร้างฐานที่แข็งแรงในประเทศไทย และ Portfolio 2026/2027 คือตัวแทนของความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดไปสู่ภูมิภาค เรามองว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ตลาดสำคัญ แต่ยังเป็น Gateway สู่เอเชียที่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจและแรงบันดาลใจ สิ่งนี้สะท้อนทิศทางของ Lamitak ที่ต้องการยกระดับจาก แบรนด์วัสดุปิดผิวไปสู่ แบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบและโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย
นายแจนเซน ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของ Lamitak กล่าวว่า สำหรับแรงบันดาลใจในการ ออกแบบคอลเลกชันใหม่คือ ดีไซน์ที่ดี เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยคอลเลกชันใหม่นี้นำพลังความทันสมัยของเมืองมาผสมกับความงามของธรรมชาติ ผ่านการเดินทางและการค้นหาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อต่อยอดเป็นพื้นผิวที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกใหม่ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้นักออกแบบมีวัสดุที่กระตุ้นจินตนาการได้อย่างไม่สิ้นสุด โดยไฮไลต์ของคอลเลกชันใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่มีให้เลือกกว่า 508 แบบ ครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Solids+ ที่ผสานสีและพื้นผิวอย่างลงตัว, ลายไม้ที่ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ mid-century และป่าไผ่ญี่ปุ่น รวมถึงการเปิดตัวสีใหม่กว่า 18 เฉด ที่โดดเด่นและทันสมัย