รัสเซียเล็งตั้ง ‘แบงก์คริปโต’ สกัดฟอกเงิน-หนุนเหมืองคริปโต

สมาชิกหอการพลเมืองรัสเซียเสนอแนวคิดตั้งธนาคารคริปโตผ่านสถาบันการเงินขนาดใหญ่ หวังดึงธุรกรรมมืดเข้าสู่ระบบ กวาดรายได้เข้าคลังรัฐ และปิดช่องทางฟอกเงิน-ก่ออาชญากรรม ขณะเดียวกันยังช่วยผู้ประกอบการเหมืองคริปโตที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ด้านรายได้อุตสาหกรรมคริปโตคาดพุ่งแตะ 3.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 สะท้อนการเติบโตท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรและกฎเข้มที่ยังไม่ชัดเจน
แนวคิดใหม่ "แบงก์คริปโตเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ"
เยฟเกนี มาชารอฟ สมาชิกหอการพลเมืองรัสเซีย ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TASS ย้ำว่ารัสเซียควรเดินตามรอยเบลารุส โดยจัดตั้งบริการซื้อขายคริปโตภายใต้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เขามองว่าการมี “ธนาคารคริปโต” จะช่วยแก้ปัญหาธุรกรรมเถื่อน ลดช่องทางอาชญากรรมทางการเงิน และเพิ่มรายได้เข้าคลังได้อย่างเป็นรูปธรรม
รัสเซียพลิกท่าทีต่อคริปโต หลังเจอมรสุมคว่ำบาตร
แม้รัสเซียจะสั่งห้ามการใช้คริปโตชำระค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ปี 2565 แต่สถานการณ์หลังการรุกรานยูเครนทำให้ประเทศต้องหาทางออกใหม่ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ รัฐบาลเริ่มเปิดทางให้นักลงทุนสถาบันใช้ผลิตภัณฑ์การเงินที่อิงกับคริปโต และยังเคยเสนอแนวคิดการออกสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับค่าเงินรูเบิล
แรงหนุนเหมืองคริปโต อุดช่องโหว่โครงสร้างพื้นฐานที่ขาดหาย
มาชารอฟ ระบุว่าการตั้งธนาคารคริปโตยังจะช่วยผู้ประกอบการเหมืองคริปโต ซึ่งปัจจุบันขาดช่องทางในการแปลงเหรียญที่ขุดได้เป็นเงินสด ทั้งที่อุตสาหกรรมนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แม้รัฐบาลเพิ่งสั่งห้ามการขุดใน 10 จาก 46 ภูมิภาคเป็นเวลา 6 ปี และกำหนดข้อจำกัดตามฤดูกาลเพื่อคุมพลังงาน แต่ภาคธุรกิจยังคงเดินหน้าด้วยแรงหนุนจากฟอรั่มบล็อกเชนภายในประเทศ
อาวุธสกัดกลโกง-ฟอกเงิน
มาชารอฟ ชี้ว่า “แบงก์คริปโต” จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ช่วยติดตามและควบคุมธุรกรรมให้โปร่งใส โดยกำหนดให้การชำระบัญชีดำเนินการด้วยคริปโต และรับฝากเงินผ่านบัญชีที่เป็นชื่อประชาชนรัสเซียเท่านั้น ต่างจากผู้ให้บริการเอกชนในปัจจุบันที่อาศัยช่องทางแลกเปลี่ยนเงินสดโดยเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการฉ้อโกง
รายได้คริปโตยังโต แม้เผชิญแรงกดดันสูง
อย่างไรก็ตาม มาชารอฟ เคยเสนอให้รัฐจัดตั้งกองทุนคริปโตเพื่อบริหารสินทรัพย์ที่ยึดจากคดีอาญา ล่าสุด ข้อมูลการคาดการณ์ชี้ว่าอุตสาหกรรมคริปโตของรัสเซียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มสร้างรายได้ถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 และเพิ่มเป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 จำนวนผู้ใช้งานคริปโตอาจทะลุ 44 ล้านคน คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศ
"คริปโตดาบสองคมของเศรษฐกิจรัสเซีย"
การตั้งธนาคารคริปโตถือเป็นหมากกลยุทธ์ใหม่ที่สะท้อนการปรับตัวของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันจากคว่ำบาตร แม้จะช่วยสร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับธุรกรรม และหนุนภาคเหมืองคริปโต แต่ก็อาจเป็นการเปิดทางให้รัสเซียถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นจากโลกตะวันตกว่าใช้สินทรัพย์ดิจิทัลหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษ ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารคริปโตยังเป็นบททดสอบสำคัญว่า รัสเซียจะสามารถผสานนวัตกรรมทางการเงินเข้ากับกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดได้มากน้อยเพียงใด และจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งานภายในประเทศได้จริงหรือไม่