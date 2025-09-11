BAM ผนึก MCOT ขยายฐานกลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ เร่งสร้างรายได้ต่อยอดธุรกิจด้วย Business Partnership

BAM ผู้นำธุรกิจด้าน AMC ของประเทศ ขยายฐานกลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ จับมือ MCOT เสนอทรัพย์พร้อมอยู่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า ให้แก่พนักงาน อัดโปรโมชัน “ฟรีโอน” สูงสุด 9 แสนบาท และรับบัตรกำนัล SB FURNITURE ชี้การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการขยายฐานลูกค้าไปยังบุคลากรและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ NPL และ NPA ด้วยกลยุทธ์ Business Partnership ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์และต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ BAM พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Business Partnership ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่มุ่งขยายธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านการจับมือกับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยต่อยอดทรัพย์สินที่สร้างรายได้ให้กับ BAM อย่างต่อเนื่อง และลดระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินรอการขาย
สำหรับความร่วมมือกับ MCOT จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางและยอดขายจากการจำหน่ายทรัพย์ ทั้งที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ที่เจาะกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยมีการคัดทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานของพนักงาน MCOT เพื่อสร้างความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังมอบโปรโมชันให้กับบุคลากรของ MCOT ได้แก่ ฟรีธรรมเนียมการโอนสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั่วประเทศ สูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ และบัตรกำนัล SB FURNITURE ในขณะที่ปัจจุบัน BAM มี NPA จำนวนกว่า 25,000 รายการ คิดเป็นราคาประเมินกว่า 74,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายการของบ้านเดี่ยวอยู่ที่ 33% ทาวน์เฮ้าส์ 19% คอนโดมิเนียม 19% และที่ดินเปล่า 17% ตามลำดับ
การลงนามในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยการผนึกความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร และในอนาคต BAM ยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือไปยังรัฐวิสาหกิจอื่นๆ และพร้อมเดินหน้าในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้ทรัพย์สินรอการขายไม่เพียงแต่กลับมามีมูลค่า แต่ยังกลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างโอกาสและผลตอบแทนให้กับทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน
นายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รัฐวิสาหกิจ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่นำศักยภาพอันแข็งแกร่งขององค์กรมาต่อยอดและยกระดับความร่วมมือ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจขององค์กร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นนำเสนอข่าวสาร สาระความรู้ ที่สร้างสรรค์สู่สังคม โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะใช้ศักยภาพขององค์กร ในฐานะสื่อสารมวลชน ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “สื่อดี สังคมดี” ความร่วมมือกับ BAM ครั้งนี้ จึงเปิดโอกาสให้บุคลากร อสมท ได้เข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดี จาก BAM ทั้งที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ที่ตรงกับความต้องการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนใช้สื่อ อสมท เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไปยังประชาชนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสินทรัพย์คุณภาพ และบทบาทของ BAM ที่เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”