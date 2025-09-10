ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.77-อ่อนค่าลงตามแรงขายเพื่อปรับโพสิชั่น

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ที่ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.77 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.67 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตาม แรงขายเพื่อปรับโพสิชั่นหลังจากที่แข็งค่ามาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อคืนก่อนตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,800 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 4,144 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.65-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ท่าทีของธปท. ต่อสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนี CPI เดือนส.ค.