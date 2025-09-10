"สยาม วาลิดัส แคปปิตอล" เข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB ยึดมั่นให้สินเชื่อ SME อย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Platform) บริษัทชั้นนำสำหรับธุรกิจ SME ของไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) อย่างเป็นทางการ นับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อระบบนิเวศทางการเงินของไทย รวมถึงพันธกิจในการ มอบโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบให้แก่บริษัท SME
บริษัท สยาม วาลิดัสฯ เป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก NCB ได้ยืนยันความตั้งใจจริงในการให้สินเชื่อในระยะยาวอย่างมีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ บริษัท สยาม วาลิดัสฯ เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง Validus Group ซึ่งเป็น Digital Platform ด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อมากกว่า 5 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัท SME และ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัท สยาม วาลิดัสฯ ได้รับใบอนุญาตแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งในการให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันแก่ธุรกิจ SME ในระบบห่วงโซ่อุปทานแบบปิด (closed-loop supply chain) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ขณะนี้ บริษัท สยาม วาลิดัสฯ อยู่ระหว่างหารือกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องผ่านระบบนิเวศทางการเงินแบบ transaction-backed supply chain ecosystem นอกจากนี้ บริษัท สยาม วาลิดัสฯ กำลังดำเนินการขยายขอบเขตธุรกิจสู่บริษัทขนาดใหญ่โดยเสนอแนวทางการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า (accounts receivable) และ เจ้าหนี้การค้า (accounts payable) ผ่านการให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าทั้ง supplier และผู้ซื้อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
การเป็นสมาชิก NCB ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท สยาม วาลิดัสฯ เพราะทำให้บริษัท สยาม วาลิดัสฯ สามารถดึงข้อมูล NCB แบบเรียลไทม์ ผ่านการให้ความยินยอมจากบริษัท SME ลดระยะเวลาอนุมัติสิน เชื่อจากเดิม 2 สัปดาห์มาเป็นอนุมัติได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถรายงานข้อมูลภาระหนี้และประวัติการชำระเงินของบริษัท SME กลับสู่ระบบข้อมูล NCB อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณอนันด์ เปอริวาล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม วาลิดัสฯ กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางของบริษัท สยาม วาลิดัสฯ ที่ให้บริการสินเชื่อแก่บริษัท SME ของไทย ด้วยความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ และความรับผิดชอบ การเข้าถึงสินเชื่อยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับบริษัท SME ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนธุรกิจของไทยเป็นจำนวนมาก และมีส่วนร่วมต่อ GDP มากกว่า 35% การได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB ในฐานะที่เราเป็น crowdfunding platform รายเดียวในประเทศไทย ไม่เพียงแค่ช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติสินเชื่อผ่านการเข้าถึงข้อมูลเครดิตที่เร็วขึ้น แต่ยังทำให้บริษัท SME ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีถูกบันทึกรายงาน เพื่อปลดล็อกให้เกิดโอกาสการเติบโตที่ดีขึ้นในอนาคต ความมุ่งมั่นของเรา ยังคงชัดเจน: การเสริมพลังให้บริษัท SME ของไทย ด้วย digital solution ทางการเงินที่มีความทันสมัย เพื่อการเติบโต เพื่อความมั่นคง และเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่แข่งแกร่งของประเทศไทย”
ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) กล่าวว่า “NCB ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ NCB ด้วยศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท สยาม วาลิดัสฯ ที่แข็งแกร่ง มีแนวทางการดำเนินงานแบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนระบบจัดการธุรกิจครบวงจรสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสยาม วาลิดัสฯ เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศทางการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น NCB มีความพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัท สยาม วาลิดัสฯ ในการส่งเสริมความโปร่งใส การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย”
คุณเฮอร์มันโต เฟรดดี้ Group Head of Risk, Validus Group กล่าวว่า“การเป็นสมาชิกของบริษัท สยาม วาลิดัส ฯ กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในระยะยาว NCB ช่วยให้เราสามารถรายงานวงเงินสินเชื่อและภาระหนี้ของผู้กู้ได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสินเชื่อ พร้อมทั้งรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความรับผิดชอบต่อนักลงทุนและพันธมิตรทางการเงินของเรา ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มทางการเงินของเรา ซึ่งเน้นความยั่งยืนและความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ไทยอย่างต่อเนื่อง”