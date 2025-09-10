Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 31.77-อ่อนค่าเล็กน้อย-ดอลลาร์รีบาวด์

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(10ก.ย.68) ที่ระดับ 31.77 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง”จากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.63 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.65-32.00 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาทยอยอ่อนค่าลง เข้าใกล้โซน 31.80 บาทต่อดอลลาร์ (แกว่งตัวในกรอบ 31.62-31.79 บาทต่อดอลลาร์) หลังเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ รีบาวด์สูงขึ้นต่อเนื่อง พร้อมกับกดดันให้ ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงจากจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ แม้ว่า ยอดการจ้างงานสหรัฐฯ ในช่วง 12 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2025 จะถูกปรับลดถึง 9.11 แสนตำแหน่ง แย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ ในการปรับปรุงข้อมูลการจ้างงานใหม่โดยทาง BLS (สะท้อนว่า ยอดการจ้างงานโดยเฉลี่ยอาจลดลงจากที่เคยประกาศราว 7.6 หมื่นตำแหน่ง ต่อเดือน) แต่ผู้เล่นในตลาดต่างก็ไม่ได้ปรับเพิ่มคาดคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด ในทางกลับกัน ผู้เล่นในตลาดได้ทยอยปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดลงบ้าง
โดยล่าสุด ผู้เล่นในตลาดมองว่า เฟดมีโอกาสราว 66% ที่จะลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง ในปีนี้ และเฟดก็อาจเดินหน้าลดดอกเบี้ยอีกราว 3 ครั้ง ในปีหน้า หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้น รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI และดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐฯ ที่จะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ซึ่งรายงานข้อมูลดังกล่าวก็อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการปรับดอกเบี้ยนโยบายของเฟดได้
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด
ส่วนในฝั่งเอเชีย ผู้เล่นในตลาดจะรอประเมินแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ผ่านรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI และดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ในเดือนสิงหาคม
นอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว เรามองว่า ผู้เล่นในตลาดจะรอจับตารายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ รวมถึงพัฒนาการของความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ อย่าง ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หลังอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศ ต่อเป้าหมายในกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ เพื่อสังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่ม Hamas ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในระยะสั้นได้
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท เรามองว่า แม้เงินบาท (USDTHB) จะทยอยอ่อนค่าลงบ้าง ตามการปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งหนุนการรีบาวด์ขึ้นของทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ พร้อมกับกดดันให้ราคาทองคำย่อตัวลง ทว่า การอ่อนค่าของเงินบาทก็อาจจำกัดแถวโซนแนวต้าน 31.85 บาทต่อดอลลาร์ ไปก่อนได้ หลังผู้เล่นในตลาดต่างก็รอลุ้น รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ทั้งดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ที่จะทยอยรับรู้ในช่วง 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย และอัตราเงินเฟ้อ CPI ที่จะทยอยรับรู้ในช่วง 19.30 น. ของคืนวันพฤหัสบดี นี้ ซึ่งทั้งสองข้อมูลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินได้พอสมควร ผ่านการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด
ทั้งนี้ ในช่วงก่อนตลาดรับรู้รายงานข้อมูลดังกล่าว เรามองว่า เงินบาทอาจเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าบ้าง หากผู้เล่นในตลาดบางส่วนอย่างฝั่งนักลงทุนต่างชาติ พลิกกลับมาทยอยขายทำกำไรสินทรัพย์ไทย หลังในช่วงระยะสั้น เงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมาพอสมควร เพิ่มผลตอบแทนให้กับบรรดานักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ควรต้องจับตาการเคลื่อนไหวของเงินหยวนจีน (CNY) หลังรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เนื่องจากในระยะหลัง เงินบาทกับเงินหยวนจีน ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกันพอสมควร
ส่วนในช่วง 19.30 น. ที่ตลาดจะทยอยรับรู้ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐฯ เรามองว่า ควรระวังความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดการเงิน เนื่องจากหากดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและสูงกว่าคาด อาจทำให้ ผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติมได้ หนุนให้ เงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม กดดันทั้งราคาทองคำและเงินบาท ทำให้ เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าทะลุโซนแนวต้าน 31.85 บาทต่อดอลลาร์ ได้ไม่ยาก (แนวต้านถัดไป 32.00 บาทต่อดอลลาร์)
ในทางกลับกัน หากดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงและออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้ ผู้เล่นในตลาดอาจยังมั่นใจต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดราว 3 ครั้ง ได้ ส่งผลให้ เงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ เสี่ยงย่อตัวลงบ้าง ส่วนราคาทองคำก็มีโอกาสรีบาวด์สูงขึ้น ทำให้เงินบาทยังมีโอกาสทยอยกลับมาแข็งค่าขึ้น เข้าใกล้โซน 31.50-31.60 บาทต่อดอลลาร์ ได้อีกครั้ง