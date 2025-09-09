บ้านหลังเดิม เติมเงินได้ กับสินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) จากออมสิน

บ้านหลังเดิม เติมเงินได้ กับสินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร สมัครเลย คลิก > https://to.gsb.or.th/cwDh2xJ
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.99% ต่อปี (3 ปีแรก)
- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
- ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
- สนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์ สูงสุด 5,000 บาท
หมายเหตุ
• ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.295% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.353% - 5.526% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
• กรณีสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ
• ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่สนใจ สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น
• หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
• รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th
ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2568
*รู้ก่อนกู้...กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว