CPAXT-CPALL ได้แรงหนุน 2 เด้ง / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกลุ่มค้าปลีก เงียบเหงาซบเซามาพักใหญ่ เพราะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ กำลังซื้อผู้บริโภคถดถอย จนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พากันแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มค้าปลีกกลับมาสู่ความคึกคักอย่างฉับไว ราคาหุ้นพุ่งทะยานกันยกแผง หลังการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งหมด เปลี่ยนคำแนะนำหุ้นกลุ่มค้าปลีกในทันที จากที่เคยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง กลับมาแนะให้เข้าเก็งกำไร เพราะจะเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งจะต้องเร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งผลักดันมาตรการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน โดยเฉพาะการฟื้นมาตรการ ”คนละครึ่ง”
หุ้นกลุ่ม ซี.พี. พุ่งตัวขึ้นมาโดดเด่นนำหุ้นกลุ่มค้าปลีกทั้งหมด ทั้งหุ้นบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT เจ้าของธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อ "Makro" และ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อ "Lotus's" และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้า
และหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เจ้าของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven จำนวน 15,595 ทั่วประเทศ
CPAXT เคยทรุดลงต่ำสุดที่ 16.10 บาท เนื่องจากผลกระทบจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ตกต่ำ กระทบต่อยอดการขายและผลประกอบการ โดยราคาหุ้นเคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 บาทเป็นแรมเดือน และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมปิดที่ 17.90 บาท แต่หลังจากนั้นดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่ 8 กันยายนปิดที่ 22.60 บาท โดยปรับตัวขึ้นรอบนี้ประมาณ 30%
ส่วน CPALL ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกัน แต่อาจขึ้นแรงน้อยกว่า โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมปิดที่ 44 บาท ล่าสุดวันที่ 8 กันยายนปิดที่ 48.25 บาท หรือปรับตัวขึ้นรอบนี้ประมาณ 10%
แม้หุ้นกลุ่มค้าปลีกจะปรับตัวขึ้นมาขานรับนโยบายกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาลนายอนุทินล่วงหน้าในระดับหนึ่งแล้ว แต่นักวิเคราะห์ยังแนะนำให้เป็นหุ้นกลุ่มที่ยังโดดเด่นอยู่ เพราะจะมีแรงหนุนต่อเนื่อง นอกเหนือจากมาตรการ “คนละครึ่ง” ที่จะเร่งนำกลับมาใช้ใหม่แล้ว เชื่อว่า จะมีการผลักดันมาตรการอื่น ๆ ตามมาอีก เพราะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ ปี 2569 วงเงิน 3.8 ล้านล้านบาทมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
ช่วง 4 เดือนของรัฐบาลนายอนุทิน จะมีนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อของประชาชนออกมาต่อเนื่อง เพื่อสร้างคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย เตรียมรับการเลือกตั้งใหม่ในต้นปีหน้า หุ้นกลุ่มค้าปลีก จึงมีแรงส่งที่จะเดินหน้าต่อไป
เพราะเมื่อรัฐบาลนายอนุทินพ้นวาระ 4 เดือน จะเข้าสู่การเตรียมตัวเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเงินจะสะพัดทั่วประเทศ กำลังซื้อของประชาชนจะพุ่งขึ้น กระตุ้นหุ้นกลุ่มค้าปลีกอีกระลอก
ตลาดหุ้นมักตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไว โดยแม้เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น แต่เพียงความคาดหมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ราคาหุ้นได้พุ่งทะยานขึ้นรอรับล่วงหน้าแล้ว เช่นหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ซึ่งหุ้น CPAXT และหุ้น CPALL เป็นตัวนำกลุ่ม
นักลงทุนที่ถือหุ้น CPAXT และหุ้น CPALL รวมทั้งหุ้นกลุ่มค้าปลีกตัวอื่น ๆ ซึ่งเฉากันมานาน เพราะติดหุ้นต้นทุนสูง เริ่มมีขวัญกำลังใจกันบ้างแล้ว โดยหุ้นมีแนวโน้มกลับตัวขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยหนุนที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาลนายอนุทิน และกำลังซื้อที่จะเกิดขึ้น จากเงินที่สะพัดในการเลือกตั้งทั่วไปต้นปี 2569
หุ้นกลุ่มค้าปลีก จะได้รับอานิสงส์ถึง 2 เด้ง จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในครั้งนี้ เพียงแต่ราคาหุ้นจะวิ่งไปได้ไกลกันขนาดไหน
และ CPAXT กับ CPALL รอบนี้ ราคาหุ้นจะเด้งขึ้นไประดับใดเท่านั้น