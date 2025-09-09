“บิทคอยน์ดันความยากการขุดแตะสถิติใหม่" แรงกดดันเพิ่ม โอกาสกระจุกตัวอยู่แค่รายใหญ่

เครือข่ายบิทคอยน์เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง เมื่อค่าความยากในการขุด (Mining Difficulty) พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 134.7 ล้านล้าน แม้ค่าแฮชเรตปรับตัวลดลงก็ตาม การแข่งขันที่ดุเดือดบีบให้ผู้เล่นรายใหญ่ได้เปรียบเหนือรายย่อย ท่ามกลางความกังวลต่อความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ขณะเดียวกันนักขุดเดี่ยว (Solo Miner) ยังสร้างปาฏิหาริย์คว้ารางวัลบล็อกมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ได้อย่างน่าทึ่ง
ค่าความยากการขุดพุ่งทำสถิติใหม่
ค่าความยากในการขุดบิทคอยน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ที่ 134.7 ล้านล้านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเครือข่ายที่ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางแรงกดดัน โดยก่อนหน้านี้ ค่าความยากก็เพิ่งแตะระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม และยังคงไต่ระดับต่อเนื่อง แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงก็ตาม
แฮชเรตลด แต่การแข่งขันเข้มข้น
จากข้อมูลที่ CryptoQuant เปิดเผยออกมาระบุว่า ค่าแฮชเรตของเครือข่าย ซึ่งสะท้อนกำลังการประมวลผลรวมของนักขุด ลดลงมาอยู่ที่ 967 พันล้านแฮชต่อวินาที จากระดับสูงสุดกว่า 1 ล้านล้านแฮชต่อวินาทีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม การปรับตัวลงของแฮชเรตสวนทางกับความยากที่สูงขึ้น สะท้อนถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ถาโถมต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แรงกดดันต่อผู้เล่นรายใหญ่ และความเสี่ยงการกระจุกตัว
การเพิ่มขึ้นของค่าความยากขุดทำให้ผู้ประกอบการเหมืองบิทคอยน์รายใหญ่ต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมที่กำไรแคบอยู่แล้ว ความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์มหาศาล ก่อให้เกิดความกังวลว่าอำนาจการขุดอาจยิ่งกระจุกตัวอยู่ในมือของบรรษัทขนาดใหญ่และพูลขุดรายสำคัญ จนอาจกระทบต่อหลักการกระจายศูนย์ (Decentralization) ที่เป็นหัวใจของบิทคอยน์
นักขุดเดี่ยวกับปาฏิหาริย์ในสมรภูมิแข่งขันกับรายใหญ่
แม้สภาพแวดล้อมจะบีบให้รายใหญ่ครองความได้เปรียบ แต่เรื่องราวของนักขุดเดี่ยว (Solo Miner) ที่ยังสามารถเจาะบล็อกและคว้ารางวัลได้ยังคงสร้างแรงบันดาลใจ โดยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา มีนักขุดเดี่ยวถึง 3 รายที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มบล็อกเข้าสู่เครือข่าย พร้อมคว้ารางวัลบล็อกขนาด 3.125 BTC มูลค่ากว่า 344,000 ดอลลาร์ต่อครั้ง
วันที่ 3 กรกฎาคม นักขุดเดี่ยวรายหนึ่งสามารถขุดบล็อกหมายเลข 903,883 ได้สำเร็จ รับผลตอบแทนรวมเกือบ 350,000 ดอลลาร์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมธุรกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม อีกรายประสบความสำเร็จกับบล็อก 907,283 คว้าผลตอบแทนกว่า 373,000 ดอลลาร์ และล่าสุดเมื่อ 17 สิงหาคม อีกหนึ่งรายสามารถขุดบล็อก 910,440 คว้าเงินรางวัลมูลค่า 373,000 ดอลลาร์ ทั้งหมดนี้ผ่านบริการ Solo CK pool ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขุดบิทคอยน์แบบเดี่ยว
เส้นทางของการขุดบิตคอยน์ที่โหดร้ายมากขึ้น
ความยากในการขุดที่พุ่งสูงเป็นสถิติใหม่สะท้อนถึงพลวัตของเครือข่ายบิตคอยน์ที่ยังคงเติบโต แต่ในอีกมิติหนึ่งกลับเผยให้เห็นแรงกดดันที่รุนแรงต่อผู้เล่นทุกราย ความเสี่ยงของการกระจุกตัวในมือบรรษัทใหญ่คือประเด็นที่ตลาดและนักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ทว่าเรื่องราวของนักขุดเดี่ยวที่ยังสามารถฝ่าด่านและคว้ารางวัลได้ แสดงให้เห็นว่าความหวังและโอกาสยังคงอยู่ในระบบที่แม้จะแข็งแกร่งและโหดหินขึ้นทุกขณะ อย่างไรก็ตามในระยะยาว การแข่งขันที่เข้มข้นอาจเป็นทั้งกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมและแรงทดสอบความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองบิตคอยน์ ซึ่งยังคงเป็นสมรภูมิสำคัญในการกำหนดทิศทางและเสถียรภาพของคริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งของโลก