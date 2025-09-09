ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับเพิ่มประมาณการจีดีพีปี 68 มาที่ 1.8%-รับแรงหนุนเร่งส่งออก-รัฐบาลใหม่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับเพิ่มประมาณการจีดีพีปี 2568 มาที่ 1.8% จากแรงหนุนการเร่งส่งออกไปยังสหรัฐฯ-ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ พร้อมองนโยบายเศรษฐกิจ ต้อง Quick Win มอง"คนละครึ่ง"ยังไปได้ รวมถึงต้องมองถึงมาตรการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวด้วย ขณะที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะที่เหลือของปี 2568 มองว่า กนง.มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครั้ง ซึ่งต้องมาควบคู่กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าของรัฐบาลใหม่
นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 มาอยู่ที่ 1.8% จาก 1.5% จากแรงหนุนการเร่งส่งออกไปยังสหรัฐฯ ก่อนมาตรการภาษีฯ ตามมาตรา 232 และภาษีสินค้าอ้อมผ่านประเทศที่สาม (Transshipment) มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ การส่งออกที่ชะลอตัวลงน้อยกว่าที่คาดในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 ส่งผลให้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคนั้น ลดต่ำลง
"การปรับประมาณการรอบนี้เป็นผลมาจากภาคการส่งออกที่มีการเร่งการส่งออกที่ดีกว่าคาดการณ์ รวมถึงความเชื่อมั่นภายหลังจากมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และคาดหวังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งเท่าที่ดูหน้าตาครม.ที่ออกมาล่าสุด ก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่น เพราะดึงคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหาร แต่สิ่งที่ต้องติดตาม คือ ความต่อเนื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากรัฐบาลมีระยะเวลาเพียง 4-7 เดือน รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมา”
สำหรับมุมมองนโยบายที่ต้องการเห็นนั้น จะเป็นมาตรการ Quick Win ก็คือ มาตรการเร่งด่วน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เช่น มาตรการคนละครึ่ง ซึ่งยังไม่เห็นรายละเอียดของวงเงิน เบื้องต้น 2.5 หมื่นล้านบาท หรือเงื่อนไขว่าจะเป็นการใช้จ่ายคนละ 50% หรือจะให้ 20-30% แต่มาตรการดังกล่าวจะช่วยหมุนเศรษฐกิจได้ 1 รอบ รวมถึงมาตรการปรับโครงสร้างในระยะยาว และมาตรการ อื่นๆ ที่รัฐบาลจะออกมาในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วย
ส่วนมาตรการหรือนโยบายที่อาจจะต้องมีการทบทวน คือ นโยบาย Entertainment Complex รวมถึง Financial Hub ซึ่งแม้จะเป็นนโนบายที่น่าสนใจ แต่เป็นนโยบายที่จะต้องทำให้รัดกุม เนื่องจากจะมีเรื่องของแหล่งการฟอกเงินเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการทบทวน ตลอดจนมาตรการแจกเงิน และประกันราคาสินค้าเกษตร เพราะจะไม่ยั่งยืน
ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง อีกทั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เข้ามาแทรกแซงความเป็นอิสระของเฟด จึงทำให้ตลาดการเงินคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างเร็วและแรง โดยเริ่มในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ ความผันผวนและความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ เริ่มส่งผลให้การจ้างงานในสหรัฐฯ เริ่มชะลอลงและทำให้ความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินดอลลาร์ฯ ถูกบั่นทอนลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนมาเกือบ 10% แล้วในปีนี้
นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ในระยะข้างหน้า เศรษฐกิจไทยยังมีความท้าทายจากผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากภาษีสหรัฐฯ การท่องเที่ยวที่ชะลอตัว และปัจจัยทางการเมือง ที่ยังต้องติดตาม ขณะที่ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะที่เหลือของปี 2568 นั้น มองว่า กนง.มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครั้งในปีนี้ ซึ่งมาควบคู่กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าของรัฐบาลใหม่
นางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า กลุ่มที่ใช้วัตถุดิบในประเทศน้อยกว่า 50% อาจเสี่ยงโดนภาษี Transshipment ของสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ซึ่งมีสัดส่วนราว 27% ของสินค้าส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ขณะที่ ประเมินว่าอัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Effective rate) ของไทยน่าจะอยู่ที่ราว 26% ต่ำกว่ามาเลเซีย แต่สูงกว่าเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยไทยมีสัดส่วนสินค้าที่โดนภาษีสูงกว่า 19% เกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐฯ ทำให้ยังเป็นโจทย์ที่ต้องเร่งดูแลภาคการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบลูกโซ่ที่จะมีต่อธุรกิจและแรงงาน
ดร.รุจิพันธ์ อัสสะรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ขยายความผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ภายใต้ Section 232 ว่าจะมีผลกระทบต่อไทยชัดเจนมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีสินค้าไทยเผชิญประเด็นภาษีดังกล่าวในสัดส่วนเพียง 12.3% ของมูลค่าสินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยทั้งหมด มาที่สัดส่วน 19.5% หลังการประกาศเริ่มเก็บภาษีนำเข้า Semiconductor ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงราวไตรมาส 4 ของปีนี้ ทั้งนี้ Semiconductor เป็นกลุ่มสินค้าที่จะถูกเก็บภาษีสูงถึง 100-300% แม้ว่าในรอบแรก ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี Semiconductor เป็นส่วนประกอบ เช่น ฮาร์ดดิสก์ และคอมพิวเตอร์ จะยังไม่ถูกเก็บภาษีดังกล่าวก็ตาม ผลกระทบจากการเก็บภาษีข้างต้น คาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออก Semiconductor ของไทยพลิกจากเติบโตด้วยเลขสองหลักในปีนี้ เป็นการหดตัวลงราว 4.8% ในปี 2569 เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ครองสัดส่วนส่งออก Semiconductor ไทยสูงถึง 16.2%