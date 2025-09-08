HSBCจับมือคอนสแตนท์ เอนเนอร์จีลงนามค้ำประกันสีเขียวมูลค่า300ล้านบาท

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย มอบวงเงินการค้ำประกันสีเขียว (Green Guarantee) และหนังสือค้ำประกัน (Standby Documentary Credit: DC) มูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกลุ่มบริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานทดแทนชั้นนำในเอเชีย ในการขยายการลงทุนด้านระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าองค์กร และการขับเคลื่อนของประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน
นายอดิตยา กาห์เลาต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริการการค้าระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชีย ธนาคารเอชเอสบีซี กล่าวว่า ธนาคารเอชเอสบีซีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพันธมิตรทางการเงินของกลุ่มบริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี ในการขยายธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเอชเอสบีซีกับกลุ่มบริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังครอบคลุมถึงหลายประเทศในเอเชียและยุโรป โดยเอชเอสบีซีถือเป็นพันธมิตรทางการเงินหลักในประเทศไทย อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเบลเยียม
ทั้งนี้ ภาคพลังงานทดแทนของภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานขององค์การพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA) ระบุว่า ในปีพ.ศ. 2566 เอเชียสามารถเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนรวม 328 กิกะวัตต์ (GW) หรือเพิ่มขึ้นกว่า 20% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั่วภูมิภาค ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลกที่ 14% แต่อย่างไรก็ตาม เอเชียยังคงต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก 20% ในปีพ.ศ. 2566 เป็น 51% ภายในปีพ.ศ. 2580 ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนในพลังงานทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate commitments)
นอกจากนี้ รัฐบาลในภูมิภาคเอเชียยังเร่งสนับสนุนการลงทุนในพลังงานสะอาด ทั้งในเชิงนโยบายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดทำมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนโรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยเร่งผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโซลาร์
นายแฟรงค์ คอนสแตนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี กล่าวว่า วงเงินดังกล่าวก็เพื่อการขยายโครงการโซลาร์ในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ระบบโซลาร์ภาคพื้นดิน และระบบโซลาร์ลอยน้ำ ครอบคลุมทั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป แผงโซลาร์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และแผงโซลาร์ลอยน้ำ โดยข้อตกลงการค้ำประกันสีเขียวและหนังสือค้ำประกันในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการจัดหาพลังงานสะอาดและหมุนเวียนให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน แต่ยังช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเรายังภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608