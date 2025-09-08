แสนสิริ รุกต่อขยายพอร์ตสร้างบ้านใหญ่ เจาะลูกค้าไฮเอนด์มีที่ดินติดสนามกอล์ฟ

ต้นแบบ Crafted By Sansiri ประสบความสำเร็จ เปิดตัว 5 เดือน โกยยอดขายกว่า 150 ลบ. สะท้อนดีมานด์ที่แข็งแกร่งในตลาดรับสร้างบ้าน พร้อมเปิดดาต้าอินไซด์ ตลาดใหม่ ดีมานด์เติบโต กลุ่มเริ่มสร้างครอบครัว หนุนให้แสนสิริ ปักธงเจาะทำเลเด่นทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปถึงตลาดต่างจังหวัดที่มีความต้องการสูง รุกต่อ ขยายเซกเมนต์เพิ่มเจาะกลุ่มลูกค้าบ้านใหญ่ มองเห็นโอกาสลูกค้ามีที่ดินติดสนามกอล์ฟ เปิดตัวครั้งแรกแบบบ้านใหญ่ตั้งแต่ 300 – 600 ตร.ม. ที่นำไลฟ์สไตล์ของลูกค้า มาดีไซน์ ฟังก์ชันต่างๆ ให้ลงตัวกับครอบครัวใหญ่ ตอกย้ำคุณภาพสร้างบ้านจากโรงงานพรีคาสท์แสนสิริ ครั้งแรก! โปรกว่าล้านบาท พบกับต้นแบบ Crafted By Sansiri วันที่ 11 – 17 ก.ย. ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ระบุสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านว่า ความต้องการของผู้บริโภคในการสร้างบ้านมีอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่แสนสิริได้รุกเปิดธุรกิจใหม่ ต้นแบบ Crafted By Sansiri ให้บริการรับสร้างบ้าน เปิดตัวมาเพียง 5 เดือน สามารถสร้างยอดขาย 150 ล้านบาท ลูกค้าให้การต้อนรับและได้รับความไว้วางใจอย่างดี ซึ่งเชื่อมั่นในแสนสิริพัฒนาอสังหาฯมายาวนานมากกว่า 40 ปี และจุดเด่นแบบบ้านโดยซีรีส์ฮิตที่ขายดี ได้แก่ Modern Classic, Georgian, Modern Farmhouse รวมทั้งเป็นรายเดียวที่มีบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าเลือกและสัมผัสประสบการณ์จริงมากถึง 14 ซีรีส์ ถึง 84 แบบบ้าน
ลูกค้าที่ตัดสินใจสร้างบ้านต้นแบบ Crafted By Sansiri ส่วนใหญ่มีที่ดินเปล่าเป็นของตนเอง และชื่นชอบดีไซน์บ้านของแสนสิริ รวมถึงเชื่อมั่นในการก่อสร้าง ความไว้วางใจในการดูแลที่ได้มาตรฐาน ได้เห็นบ้านจริงก่อนการตัดสินใจ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการสร้างบ้าน มีตั้งแต่ระดับราคา 3.29 ล้านบาท ซึ่งสามารถออกแบบบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ได้เทียบเท่าบ้านในโครงการจัดสรร ไปจนถึงเจาะกลุ่มลูกค้าเศรษฐีใหม่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองหาและต้องการปลูกสร้างบ้านราคา 20 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอยใหญ่ขึ้น พร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ครบถ้วน
ทำเลที่ลูกค้าสร้างบ้านกับแสนสิริ จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะกลุ่มบ้านระดับพรีเมียม สะท้อนถึงความต้องการของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง ที่ยังคงมีอย่างต่อ เนื่อง และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดบ้านระดับบน อาทิ ลูกค้าจาก อ.ศรีราชา หนึ่งในอำเภอของจังหวัดชลบุรี ที่ราคาที่ดินปรับตัวแรงที่สุดในประเทศ, อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสระแก้ว และ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคาดว่าจะขยายบริการรับสร้างบ้านไปตามจังหวัดอื่นๆ ที่มีความต้องการ เนื่องจากตลาดรับสร้างบ้านในภูมิภาค จะเป็นอีกโอกาสที่แสนสิริจะเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งตลาด รองรับกับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐสนับสนุน
สำหรับกลยุทธ์ใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ แสนสิริ จะมาพร้อมกับการเปิดตัว 2 แบบบ้านใหม่ ซีรีส์บ้านใหญ่ที่มาให้ลูกค้าเห็นครั้งแรก เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่มีที่ดินติดสนามกอล์ฟ และลูกค้าที่กำลังตัดสินใจสร้างบ้านใหญ่ ขนาดบ้านจะเริ่มตั้งแต่ 300 – 600 ตร.ม. ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษที่ให้มากกว่า และจุดเด่นที่เป็นจุดแข็งของแสนสิริคือการมีโรงงานพรีคาสท์ มาพร้อมกับการบริการอย่างเต็มรูปแบบ หรือ One Stop Service Solution ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้าน เริ่มจากการดีไซน์ การผลิต การจัดส่งการก่อสร้าง โดยทุกขั้นตอนมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมทั้งความพร้อมของโรงงานพรีคาสท์ที่มีกำลังการผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งไปได้ในทุกจังหวัด ซึ่งระบบพรีคาสท์มีความแข็งแรง ช่วยให้ควบคุมเวลาในการก่อสร้าง ตรงงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคเลือกสร้างบ้านเอง
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาพบกันต้นแบบ Craft by Sansiri ได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1 วันที่ 11 – 17 กันยายน 2568 ขนโปรโมชั่นจัดเต็มกว่าล้านบาท* (ลดเป็นล้านเฉพาะในงาน, ฟรี ค่าสำรวจมูลค่าสูงสุด 1 แสน, ฟรี Voucher แต่งบ้านสูงสุด 1 แสน และปรึกษาสินเชื่อจากทางธนาคารพาร์ตเนอร์)