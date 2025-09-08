Krungthai COMPASS คาดเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องราคาพลังงานลด-สินค้าราคาถูกทะลัก

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ระบุอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ส.ค. 68 อยู่ที่ -0.79% ติดลบสูงขึ้นจากเดือนก่อน ซึ่งอยู่ที่ -0.70% จากการลดลงของระดับราคาสินค้าในหมวดอาหารสด โดยเฉพาะกลุ่มผักและผลไม้สด รวมถึงราคาพลังงานที่ต่ำกว่าปีก่อน ตามทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลกที่ลดลง ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.81% ใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ 0.84%
ทั้งนี้ มองเงินเฟ้อของไทยขาดแรงส่ง หลังอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบต่อเนื่อง 5 เดือน คาดเงินเฟ้อไทยในช่วงที่เหลือของปี 68 ยังคงอ่อนแรง ทั้งจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลง ตามการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม OPEC+ ขณะที่อุปสงค์โดยรวมถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่แผ่วลง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มอ่อนแรง ซึ่งจะกดดันกำลังซื้อ รวมถึงการไหลบ่าของสินค้านำเข้าราคาถูกจากนอกประเทศ ปัจจัยเหล่านี้จะลดทอนแรงส่งที่มีต่อเงินเฟ้อของไทยต่อไป
**ลดเป้าเงินเฟ้อปี68อยู่ที่ 0.1%**
ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ส.ค. 2568 ยังติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ที่ -0.79%YoY จากแรงกดดันด้านอุปทานอย่างราคาพลังงาน และราคาผักผลไม้สดที่ปรับลดลงเป็นสำคัญ โดยเงินเฟ้อไทยยังมีความเสี่ยงของสภาวะเงินฝืด จากราคาที่ปรับลดลงขยายวงกว้าง (Broad-based) มากขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังปรับเพิ่มขึ้นที่ 0.81%YoY ในเดือนส.ค. 2568 และผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
จากแนวโน้มดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี 2568 ลงมาอยู่ที่ 0.1% จาก 0.3% โดยไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะติดลบมากกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ในไตรมาส 4 คาดว่าเงินเฟ้ออาจพลิกกลับมาเป็นบวกได้แต่แรงหนุนจะน้อยกว่าที่เคยประเมิน