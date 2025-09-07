นักวิเคราะห์ชี้บิทคอยน์แตะ 111,300 ดอลลาร์ การปรับฐาน 10% คือ ‘กรณีเลวร้ายที่สุด’

ราคาบิทคอยน์ปิดสัปดาห์เหนือระดับ 111,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นักวิเคราะห์ชี้แนวรับที่ 100,000 ดอลลาร์ยังแข็งแกร่ง พร้อมคาดการณ์ว่าการปรับฐานรุนแรงที่สุดอาจไม่เกิน 10% ก่อนเปิดทางให้ราคาพุ่งต่อสู่ 150,000 ดอลลาร์ในรอบถัดไป
บิทคอยน์ทดสอบแนวรับ-สัญญาณฟื้นตัวเริ่มชัด
ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView ระบุว่า BTC/USD ขยับขึ้นราว 1% แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 111,369 ดอลลาร์ แม้ก่อนหน้านี้ราคาจะปรับตัวลงตามแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่กระทิงยังสามารถยืนรักษาแนวรับ 110,000 ดอลลาร์ไว้ได้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดในระยะสั้น
Michaël van de Poppe นักวิเคราะห์ชื่อดังมองว่ารูปแบบการสร้างฐานใหม่ที่ระดับสูงขึ้น (higher low) เป็นสัญญาณเชิงบวก โดยมองว่าหากราคาทะลุ 112,000 ดอลลาร์ได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเร่งตัวเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่
แนวต้านสำคัญ - มุมมองนักเทรดแตกต่าง
ในอีกด้านหนึ่ง Cipher X นักเทรดคริปโตชื่อดังเตือนว่า หาก BTC ไม่สามารถยืนเหนือ 112,000-113,000 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสที่จะถูกกดลงไปทดสอบระดับ 100,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่ Crypto Tony ชี้ชัดว่า ตลาดกำลังอยู่ในจุดตัดสินใจสำคัญ หากทะลุ 113,000 ดอลลาร์ได้ ราคาจะพุ่งไปทำจุดสูงสุดใหม่ แต่หากถูกปฏิเสธจะถอยลงทันทีสู่ระดับ 100,000 ดอลลาร์
ด้าน TurboBullCapital ระบุว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ 2 เส้น ได้แก่ SMA 50 วัน ที่ 115,035 ดอลลาร์ และ SMA 200 วัน ที่ 101,760 ดอลลาร์ กำลังเป็นตัวชี้ชะตา หากราคาหลุดโซน 107,000 ดอลลาร์ เป้าหมายต่อไปคือ 101,000 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับ SMA 200 วัน และถือเป็นแนวรับเชิงเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการดีดกลับ
กรณีเลวร้ายสุด - การปรับฐาน 10% ก่อนทะยานต่อ
นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเห็นพ้องว่า ความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์มีจำกัด โดยโมเดล Fibonacci retracement ชี้ว่าบิตคอยน์มักจะหยุดการร่วงที่ระดับ 0.382 ซึ่งสอดคล้องกับโซน 100,000 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วทั้งในไตรมาส 3 ปี 2024 และไตรมาส 2 ปี 2025
ZYN นักเทรดอิสระระบุว่า หากรูปแบบนี้ซ้ำรอยอีกครั้ง ความเลวร้ายที่สุดคือการปรับฐานราว 10% ก่อนจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวครั้งใหญ่ที่มีโอกาสพาราคาทะลุ 150,000 ดอลลาร์ขึ้นไป
ตลาดยังเป็นขาขึ้นในระยะยาว
อย่างไรก้ตามแม้ตลาดจะผันผวนระยะสั้น แต่ทิศทางภาพใหญ่ยังเอื้อต่อการฟื้นตัว กระทิงอาจใช้ช่วงการปรับฐานเพื่อสะสมแรงซื้อ ก่อนเปิดทางสู่การทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ความมั่นใจของนักลงทุนจึงยังไม่สั่นคลอน และระดับ 100,000 ดอลลาร์ยังถูกมองเป็น “เขตปลอดภัย” สำหรับการดีดกลับของบิทคอยน์