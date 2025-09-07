14 หุ้นชั้นนำ ราคาต่ำ 10 บาท เปย์ปันผล yield ทะลุ 5% อัพ

ตลาดห้นเริ่มคึกคักหลังผ่านกระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม หุ้นปันผลสูงก็ยังคงเป็นที่นิยมของนักลงทุน ครั้งนี้ คัดสรรจากหุ้นในดัชนี SET100 ที่มีราคาซื้อขายล่าสุด (ณ 5 ก.ย.68) ต่ำกว่า 10.00 บาท และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 เกิน 5% ขึ้นไป
1.SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 1.48 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 10.07%,เงินปันผลปี 67 อยู่ที่ 10.65%,เงินปันผลปี 66 อยู่ที่ 7.87%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -17.78%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +2.78%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.94/1.11 บาท,ค่า P/E 5.63 เท่า,มาร์เก็ตแคป 25,786.37 ล้านบาท
SIRI เตรียมออกหุ้นกู้ สอดคล้องกับการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทภายใต้แผนธุรกิจที่สำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ การเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง
2.QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 1.40 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.86%,เงินปันผลปี 67 อยู่ที่ 8.72 %,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 6.25%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -18.60%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +2.94%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.00/1.15 บาท,ค่า P/E 8.44 เท่า,มาร์เก็ตแคป 15,000.13 ล้านบาท
3.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 1.91 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.97%,เงินปันผลปี 67 อยู่ที่ 5.62%,เงินปันผลปี 66 อยู่ที่ 4.35%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +2.69%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.53%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.06/1.72 บาท,ค่าP/E 8.87 เท่า,มาร์เก็ตแคป 186,361.26 ล้านบาท
ผู้บริหาร TTB ระบุ มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนรวม 21,000 ล้านบาท โดยเริ่มโครงการแรกด้วยจำนวน 7,000 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 5,000 ล้านบาท บริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศ ซึ่งโครงการ jump+ มีแผนที่จะปรับขึ้นเป็น 1 ปี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นคืนครบทุกบาทใน 6 เดือน และเก็บเงินที่เหลือไว้ซื้อหุ้นคืนในช่วงที่ภาวะตลาดไม่ค่อยดี
4.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 3.70 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 5.15%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 3.34%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 3.15%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -32.73%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +2.78%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 6.20/2.26 บาท,ค่าP/E 11.61 เท่า,มาร์เก็ตแคป 55,303.29 ล้านบาท
ผู้บริหารรระบุสัญญาณครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง อยู่ระหว่างเจรจากลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมหลายราย และเตรียมเซ็นสัญญาขายที่ดิน 1,000 ไร่ ขณะที่ธุรกิจโลจิสติกส์ มีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น พร้อมมั่นใจปี 2568 รายได้เติบโตแตะ 20,000 ล้านบาท ตามเป้าที่วางไว้สู่การสร้าง All Time High ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
5.WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 3.90 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.47%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 5.24%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 4.06%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -19.09%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.51%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 5.50/2.76 บาท,ค่าP/E 21.88 เท่า,มาร์เก็ตแคป 14,917.50 ล้านบาท
ผู้บริหารรระบุสำหรับภาพรวมธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,216 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้รับปัจจัยบวกจากการเริ่มทยอยรับรู้รายได้ค่าใช้น้ำส่วนเกิน (Excessive Charge) จากลูกค้ากลุ่ม Data Center และการเติบโตของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม แม้ว่าปริมาณยอดจำหน่ายน้ำดิบและน้ำอุตสาหกรรมจะลดลงก็ตาม
6.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 4.12 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี68 อยู่ที่ 7.77 %,เงินปันผลปี 67 อยู่ที่ 9.90%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 7.36%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -18.42%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +5.64%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 6.50/3.18 บาท,ค่าP/E9.03 เท่า,มาร์เก็ตแคป 49,232.82 ล้านบาท
โบรกฯคาดการณ์ว่าในปี 2568 LH จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ระดับ 5.6% และปี 2569 คาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield ที่ระดับ 6.7% และLH เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผล
7.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 4.98 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี68 อยู่ที่ 6.02%,เงินปันผลปี 67 อยู่ที่ 6.85%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 13.78%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -17.00%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +4.62%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.50/4.00 บาท,ค่าP/E - เท่า,มาร์เก็ตแคป49,894.14 ล้านบาท
BANPU แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 เตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 ก.ย.68 และจ่ายปันผลในวันที่ 25 ก.ย.68 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10ก.ย. 68
8.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 4.82 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 8.30%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ -%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 13.45%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -26.41%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +7.59%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.25/4.26 บาท,ค่าP/E - เท่า,มาร์เก็ตแคป 20,899.05 ล้านบาท
โบรกฯ ระบุ ช่วงนี้ กลุ่มโรงกลั่นราคาปรับขึ้นจากกรณีมีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียโดยยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตน้ำมันทั่วโลก คาดกระทบประมาณ 300,000 กว่าบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้กลุ่มโรงกลั่นปรับราคาขึ้น
9.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 4.90 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.11%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 0.89%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 10.19%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +44.97%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -2.97%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.10/3.02 บาท,ค่าP/E 4.24 เท่า,มาร์เก็ตแคป 28,533.80 ล้านบาท
ผลประกอบการไตรมาส 2/68 กวาดรายได้ 36,764.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.61% และมีกำไรสุทธิ 4,588.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356.25% จากปริมาณและราคาสุกรเวียดนามอยู่ในระดับสูง ราคาสุกรไทย และราคาไก่เพิ่มขึ้น รวมถึงร้านค้าปลีกขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง
10.STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 6.45 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.75%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 5.08%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 11.19%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -34.52%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +0.78%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 13.30/5.10 บาท,ค่า P/E 19.02 เท่า,มาร์เก็ตแคป 18,480.41 ล้านบาท
STGT ได้รับ “สินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน” (Sustainability-Linked Loan: SLL) มูลค่า 2,000 ล้านบาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางการเงินให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับและรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถุงมือยางระดับโลก
11.PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 6.55 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.68%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 4.43%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 6.36%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -23.84%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +3.15%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.30/5.10 บาท,ค่าP/E 6.94 เท่า,มาร์เก็ตแคป 16,375.00 ล้านบาท
ล่าสุด บริษัทได้สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 โดยซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 107,110,700 หุ้น คิดเป็น 4.28% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมมูลค่า 671,777,330 บาท
12.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 8.20 บาท,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.32%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 8.64%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 5.75%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +1.23%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +11.56%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.50/5.60 บาท,ค่า P/E 5.59 เท่า,มาร์เก็ตแคป 25,796.38 ล้านบาท
บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า AP เลือกให้เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มที่อยู่อาศัย โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 10.50 บาท/หุ้น อ้างอิง PE เฉลี่ยที่ 6.8 เท่า คาดผลประกอบการ 2H68 ที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่า presales ทั้งโครงการแนวราบและคอนโดจะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากจากการเปิดตัวโครงการใหม่กว่า 34 โครงการ 5.3 หมื่นลบ. สนับสนุนให้บริษัททำ presales ได้ถึงเป้าที่วางไว้ทั้งปี
13.HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 7.70 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 5.66%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 4.26%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 3.25%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -18.09%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +8.45%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 11.10/5.70 บาท,ค่าP/E 15.92 เท่า,มาร์เก็ตแคป 101,264.22 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า HMPRO (คำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 11.20 บาท) ยังคงเป็นหุ้นที่เราเลือกเป็น Top pick เนื่องจากมี ROE สูงถึง 29%, Valuation ที่น่าสนใจ (P/E ปี 2568 14 เท่า หรือ -2SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว) และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล ที่ 6.14% (ปี 2568)
14.TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ราคา ณ 5 ก.ย.68 ปิด 9.75 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 5.13%,เงินปันผล ปี 67 อยู่ที่ 4.46%,เงินปันผล ปี 66 อยู่ที่ 3.28%,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่-12.95%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ +2.09%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.70/8.35 บาท,ค่า P/E 9.22 เท่า,มาร์เก็ตแคป 111,637.50 ล้านบาท
ผู้บริหารระบุผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2568 มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) อยู่ที่ 4,258 ล้านบาท เติบโต 28.0% ผลจากยอดขายที่เติบโตทุกช่องทางการขาย ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่กำไรสุทธิยังคงแข็งแกร่งที่ 6,328 ล้านบาท โดยมูลค่าพื้นฐานของกิจการเติบโตอีก 9.9% ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 198,701 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.4 บาทต่อหุ้น