แม่ทัพใหญ่ BAM ตอกย้ำบทบาท AMC เสาหลักแก้ปัญหาหนี้เสีย สร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย

ในงาน OSK Speak Thai Fight “สู้ได้...หรือได้แค่สู้” เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “มุมมองจากหน่วยงานภาครัฐ” โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของธุรกิจ AMC ในฐานะกลไกกลางแก้ไขปัญหาหนี้เสียของประเทศ
ดร.รักษ์ กล่าวว่า BAM ทำหน้าที่เป็น “เสาหลัก” ในการบริหารจัดการหนี้เสีย ทั้งในระดับครัวเรือนและภาคธุรกิจ ผ่านการทำงานร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการเงิน เพื่อปลดล็อกภาระหนี้ที่กดทับเศรษฐกิจไทย โดยมีบทบาทสำคัญ 3 มิติ ได้แก่
1. ฟื้นสภาพคล่องสถาบันการเงินด้วยการเข้าซื้อและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL/NPA) ช่วยให้ธนาคารสามารถกลับมาปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เร็วขึ้น ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ
2. เยียวยาลูกหนี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดย BAM มีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการชำระ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
3. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยด้วยการนำทรัพย์สินรอการขาย (NPA) มาพัฒนาและปรับปรุง ให้กลายเป็นอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ในราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มี supply ที่ตอบโจทย์ความต้องการจริง
ดร.รักษ์ยังเน้นย้ำว่า “ธุรกิจ AMC ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาหนี้ แต่คือการสร้างโอกาสใหม่ให้ทั้งเศรษฐกิจและประชาชนไทย”
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน