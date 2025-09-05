ธอส.จัดโปรฯฉลองครบ 6 รอบ 72 ปี-สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 0.72%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตอบแทนลูกค้าในโอกาสครบ 6 รอบ 72 ปี จัดแคมเปญด้วยการมอบโปรโมชันสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษนานถึง 6 ปี กรอบวงเงินรวม 27,000 ล้านบาท กับ “สินเชื่อบ้าน 72 ปี ธอส.”
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเพียง 0.72% ต่อปี,เดือนที่ 7 – 24 เท่ากับ 2.72% ต่อปี, ปีที่ 3 – 6 เท่ากับ MRR-2.525% ต่อปี (3.72% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.72% ต่อปี ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ฯ / ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR (ดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.245% ต่อปี) ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 2,700 บาท/เดือน เท่านั้น
ทั้งนี้ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568