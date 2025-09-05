ผู้ถือหุ้น TPL ไฟเขียว “Project Synergy Move” สร้างเครือข่ายรถขนส่ง พัสดุ-บุคลลากร รวมกว่า 1,500 คัน

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติอนุมัติการปรับรายละเอียดสำคัญในแผนยุทธศาสตร์การลงทุนภายใต้โครงการ “Project Synergy Move” ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนในบริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด (FT) และบริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPC) เพื่อยกระดับธุรกิจ จากผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสู่แพลตฟอร์มการขนส่งและการเคลื่อนย้ายแบบครบวงจร โดยมติได้รับการอนุมัติครบทุกวาระ ช่วยปูทางให้บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศไทย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติประเด็นสำคัญหลายรายการ อาทิ การเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด (FT) ผู้ให้บริการรถบัสและรถตู้สำหรับการท่องเที่ยวและการเดินทางในประเทศ เพื่อขยายฐานธุรกิจสู่บริการขนส่งบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในอนาคต
การเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPC) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการขนส่ง บุคคลทั้งการขนส่งพนักงานภาคอุตสาหกรรมและรถโดยสารประจำทางระหว่าง จังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่หลากหลายและสร้างรายได้ระยะยาวที่มั่นคง
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในรูปแบบการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) รวมถึงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) รุ่น TPL-W1 และ TPL-W2
การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) เพื่อรองรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ภายหลังการเข้าซื้อกิจการและการเพิ่มทุน
นาย ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “สำหรับทิศทางธุรกิจการเข้าลงทุนใน FT และ CPC ถือเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญ ที่ช่วยให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็น Integrated Logistics Hub ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งบุคคล ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ ลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดขนส่งพัสดุ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง