ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.30-ดอลลาร์ฯยังคงเผชิญแรงกดดันกรณีเฟดลดดอกเบี้ย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(4 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทปรับตัวในกรอบแคบ ๆ (32.27-32.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ) แต่ขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนก.ย. นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,781.45 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,296 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนส.ค.