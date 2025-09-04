CP LAND ปักหมุด “RI-NÉ Khon Kaen” โอกาสลงทุนย่านกังสดาล – Medical & Education Hub แห่งใหม่

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาย่าน กังสดาล จังหวัดขอนแก่น ก้าวสู่การเป็น ‘New CBD’ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์การแพทย์และธุรกิจบริการขนาดใหญ่ สอดรับกับบทบาท Medical & Education Hub และการเป็นประตูเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค กลุ่มแม่น้ำโขง (GMS - Greater Mekong Subregion) ที่เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายคมนาคมและการค้าระดับภูมิภาค
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น รถไฟฟ้ารางเบาสายสีเขียว การขยายศูนย์ประชุม KICE และ การพัฒนา Medical Hub รอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ราคาที่ดินในย่านกังสดาลและ New CBD ปรับขึ้นเฉลี่ย 8% (รอบบัญชี 2566–2569) อยู่ในช่วง 110,000–200,000 บาท/ตร.ว. ตามข้อมูล กรมธนารักษ์
ท่ามกลางคลื่นการเติบโตนี้ CP LAND เปิดตัว RI-NÉ Khon Kaen (รี-เน่ ขอนแก่น) คอนโดมิเนียม High–Rise 31 ชั้น จำนวน 767 ยูนิต ระดับ Luxury ภายใต้คอนเซปต์ ‘Craft Your Finest Life’ เพียงแห่งเดียวในกังสดาลที่มี สระว่ายน้ำ Olympic Size 51 เมตร และ Double Sky Facility วิวเมืองพาโนรามา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Fitness, Wellness Room, Sunset Lounge และ EV Charger
จุดแข็งเพื่อการลงทุนและอยู่อาศัย
● ทำเลใกล้ที่สุดกับคณะแพทยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เดินทางเพียง 5 นาที
● รายล้อมด้วยศูนย์การค้าและร้านอาหารไลฟ์สไตล์ครบครัน
● ตลาดคอนโดในรัศมี 3 กม. รอบมหาวิทยาลัย มีอัตราดูดซับสูงกว่า 70%
● ราคาปรับขึ้นเฉลี่ย 5–7% ต่อปี และผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า 5–6% ต่อปี
● ทีมงานบริการหลังการขายระดับพรีเมียม Welcome Home Club
● การรับประกันโครงสร้าง 10 ปีเต็ม* มาตรฐานคุณภาพจาก CP LAND สะท้อนความมั่นใจในรายละเอียดและความคุ้มค่าการลงทุนระยะยาว
นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน ธุรกิจที่อยู่อาศัย CP LAND กล่าวว่า ขอนแก่นกำลังก้าวจากหัวเมืองใหญ่ของอีสานสู่การเป็นมหานครเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงได้ทั้งในประเทศและอาเซียน โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนภาคบริการขั้นสูงอย่าง MICE และ Medical Hub จะเป็นแรงผลักดันให้มูลค่าอสังหาฯในพื้นที่นี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับนักลงทุน ทำเลนี้ คือจุดยุทธศาสตร์ที่ผสานทั้งกำลังซื้อภายในเมือง ศักยภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และความต้องการอยู่อาศัยของบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า เราจะเห็นราคาทรัพย์สินในโซนนี้ขยับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ RI-NÉ Khon Kaen ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทั้งคอนโดคุณภาพและสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาว ซึ่งโอกาสเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในตลาดขอนแก่น
RI-NÉ Khon Kaen เปิดให้เข้าชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ ยูนิตพิเศษ เริ่ม 2.19 ล้านบาท* ฟรี! เฟอร์นิเจอร์ทั้งห้อง* เพียง 5 ยูนิตเท่านั้น.