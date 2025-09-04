BAM ดึง 3 อรหันต์นั่งบอร์ดนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ BAMX Transformation

BAM ผู้นำธุรกิจ AMC ของประเทศ ประกาศเสริมแกร่งธุรกิจ ดึง 3 อรหันต์ ด้าน People, Business และ Digital Transformation ประกอบด้วย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ธนา เธียรอัจฉริยะ และภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เสริมทัพบอร์ดนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งมิติการทำธุรกิจ การพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลา ต้นทุน และรายได้ หวังรับมือและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆ หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ BAMX Transformation
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า คณะกรรมการ BAM ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร โดยได้ดึง 3 อรหันต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ดำรงตำแหน่งกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร (บุคคลภายนอก) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ประกอบด้วย
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของธนาคารกรุงไทย อีกทั้งยังเป็นกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรของ บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) รวมถึงเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนักออกแบบระบบงานบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปสู่การวางระบบ Human Resource Work System and Tool
นายธนา เธียรอัจฉริยะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เคยเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงผู้สร้างตำนาน DTAC และได้เขียนหนังสือ Happy คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน เล่าถึงการพลิกฟื้นบริษัท DTAC ที่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารองค์กร การตลาด และการเงิน ที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ตกต่ำของบริษัทให้กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง ขณะที่ทำงานธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมอย่าง Robinhood นับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารองค์กร และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดให้กับบริษัทเอกชน และสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท TARAD.com รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ICT ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานในด้าน E-commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) และ E-Marketing (การตลาดอิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี (Startup) และการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กรครั้งนี้ ผลงานนับเป็นที่ประจักษ์ด้วยเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานในระดับผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ด้วยการยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้ BAM สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ BAMX Transformation อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต