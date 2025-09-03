ออมสิน เดินหน้าโครงการ "ลิบงสุขใจ ออมสินพัฒนา" สร้าง "ต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ" ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความยั่งยืน

ออมสินพร้อมต่อยอดงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Community Development) สู่ปีที่ 2 กับโครงการ "ลิบงสุขใจ ออมสินพัฒนา" บนเกาะลิบง จ.ตรัง มุ่งสร้าง "ต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ" (Low Carbon Island) พร้อมขยายเป้าหมายการพัฒนาเป็น 12 ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนทุกมิติ
• ด้านเศรษฐกิจ: ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน พร้อมส่งเสริมให้รู้จักออมเงินเพื่อความมั่นคง
• ด้านสังคม: ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยขึ้น มีน้ำสะอาดใช้ มีเรือพยาบาลฉุกเฉิน และยังคงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามไว้
• ด้านสิ่งแวดล้อม: ดูแลธรรมชาติของเกาะให้สวยงาม ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนโซล่าร์เซลล์ส่องสว่าง จัดการขยะ และปลูกป่ากับหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น
จากการดำเนินงานครบ 1 ปี ได้สร้าง Social Impact ให้ชุมชนแล้วกว่า 50,000 ราย ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การจัดการน้ำสะอาด และที่สำคัญคือการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ "วิถีชีวิตชาวมุสลิม" ที่เป็นหัวใจของชุมชนที่ยากจะหาได้จากที่ไหน พร้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 20% และผู้ประกอบการโฮมสเตย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 34%
ธนาคารออมสินมุ่งมั่นขับเคลื่อนชุมชนเกาะลิบงให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป