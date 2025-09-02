กูรู ชี้กรอบ SET ก.ย. 1,200-1,300 จุด - ลุ้นเฟดลดดบ.- จับตาการเมืองในปท.

3 โบรกเกอร์ ประสานเสียง SET Index ก.ย. ผันผวน ในกรอบ 1,200 - 1,300 จุด ระบุการเมืองในประเทศกดดัน แต่ยังมีลุ้นเฟดลดดบ. 17 ก.ย.นี้ เป็นปัจจัยบวก แต่ยังต้องระวังการปรับฐานของหุ้นสหรัฐฯ มองเป็นจังหวะ"ซื้อ" ด้านทิสโก้ ชู ADVANC, CK, EGCO, GPSC, GULF, LH,MTC น่าลงทุน
ไอร่า คาด SET ก.ย. วิ่งในกรอบ 1,210 - 1,300 จุด
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET Index เดือน ก.ย.นี้ จะอยู่ในช่วงพักตัว โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 1,210 - 1,300 จุด
สำหรับปัจจัยหลักที่ควรติดตาม คือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นค่อนข้างสูง สะท้อนจากถ้อยแถลงของ "เจอโรม พาวเวลล์" ประธานเฟดที่เริ่มแสดงความกังวลต่อตลาดแรงงานในประเทศ และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ เดือน ก.ย. น่าจะยังเห็นเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศ (Fund flow) ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยได้อยู่ แต่แบบค่อยเป็นค่อยไป ภายหลังเฟดหรับลดอัตราดอกเบี้ย
"ต้องติดตามต่อว่า หลังเฟดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแล้ว จะส่งสัญญาณต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯในช่วงเดือน ต.ค. และ ธ.ค.ที่จะถึงอย่างไร ถ้ายังส่งสัญญาณลดต่อเนื่อง จะทำให้ตลาดหุ้นได้รับ Sentiment เชิงบวกมากขึ้น" นายณรงค์เดช กล่าว
อย่างไรก็ดี เดือน ก.ย.นี้ นักลงทุนควรติดตามการประชุมของกล่มโอเปคพลัสด้วย เพราะมีแนวโน้มอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในช่วงเดือน ต.ค. ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลง และอาจส่งผลเชิงลบต่อ SET Index บ้าง เนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นกลุ่มพลังงานมาก
ดาโอ ชี้ SET ก.ย. ผันผวน การเมืองกดดัน แต่มีลุ้นเฟดลดดบ.
บทวิเคราะห์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ประเมินหุ้นไทยเดือน ก.ย.นี้ เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ 1,200 - 1,300 จุด ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดัน SET Index อีกครั้ง หลัง แพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับรัฐมนตรีทั้งคณะ จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับ "ฮุน เซ็น" ประธานวุฒิสภากัมพูชา ส่งผลให้หลังจากนี้ตลาดฯ จะกลับมาติดตามการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วย
ส่วนปัจจัยบวกในเดือนนี้ คือ ธนาคารกลางสหรัฐฯมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง หลัง เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด กล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุม Jackson Hole อีกทั้ง โดยตัวเลขการจ้างงานยังปรับลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งตัวเลขเคลมการว่างงานสูงขึ้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 17 ก.ย.นี้
ทิสโก้ มองหุ้น ก.ย. เสี่ยงผันผวน จากปัจจัยทั้งใน-นอกปท.
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า ว่า หุ้นไทยและหุ้นทั่วโลก เดือน ก.ย. จะมีความผันผวน จากประเด็นการเมืองในประเทศมีการเปลี่ยนนายกฯ และรัฐมนตรีทั้งคณะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อจากนี้รอสภาผู้แทนราษฎรนัดวันโหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ หากเกิดขึ้นภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน คาดจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ แต่หากข้ามสัปดาห์ คาดจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่มีความล่าช้าและ/หรืออาจเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง จะสร้างความไม่แน่นอนทางการเมืองมากขึ้น
ขณะที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่แม้จะมีความหวังการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่หนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเดินหน้าขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน อีกทั้ง TISCO ESU ยังคาดว่าการประชุม FED เดือนนี้จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% รวมทั้งคาดจะลดอีก 0.25% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ แต่ ทิสโก้ไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และห่วงการปรับฐานอาจเกิดขึ้นในไม่ช้านี้
" จากการรวบรวมสถิติพบว่าเดือนกันยายน ตลาดหุ้นทั่วโลกมักปรับตัวลดลง ประกอบกับราคาหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างมีราคาแพง การเมืองไทยยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และภาพรวมกำไรบจ. ไตรมาส 2/2568 ที่ไม่รวมกำไรพิเศษมีความเปราะบางจากรายได้ที่หดตัวสองไตรมาสติด และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี" นายอภิชาติ กล่าว
แนะ Selective BUY เน้นตั้งรับ ชู 7 หุ้นเด่นน่าลงทุน
อย่างไรก็ตาม บล.ทิสโก้มองว่าความผันผวนของราคาหุ้นเดือนนี้เป็นโอกาสเลือกซื้อ (Selective BUY) เน้นการตั้งรับ เพราะในช่วงที่เหลือของปีอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐฯ มีโอกาสปรับลดลงเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์-หุ้นโรงไฟฟ้า-หุ้นปันผล ผสานกับหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก
ส่วนหุ้นเด่นเดือนนี้ แนะนำ ADVANC, CK, EGCO, GPSC, GULF, LH และ MTC ด้านแนวรับสำคัญของเดือนนี้อยู่ที่ 1,230 จุด แนวรับต่อไปอยู่ที่ 1,200 – 1,220 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1190 จุด และแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,270 จุด และ 1,280-1,285 จุด