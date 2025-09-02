ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.40-ทยอยอ่อนค่าตามแรงซื้อคืนดอลลาร์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(2 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.32 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาททยอยอ่อนค่ากลับมา (จากที่แข็งค่าในช่วงเช้า) ตามแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไล่ตั้งแต่ PMI และ ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ วันนี้ และตัวเลขตลาดแรงงานในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 752 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,402 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.25-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค. และรายงาน Beige Book ของเฟด