“พฤกษา” ผนึก“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำร่อง “เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส พัฒนาการ”

เดินหน้าสร้างบ้านคุณภาพดี! พฤกษาฯ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด "LIFETIME WELL-LIVING อยู่ดี...ทั้งชีวิต" ล่าสุด ผนึก "มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์" ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์โดยสาร นำร่องติดตั้งลิฟต์มาตรฐานญี่ปุ่นในโครงการ "เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส พัฒนาการ" สะท้อนแนวคิด “บ้านดี ต้องเริ่มจากวัสดุคุณภาพดี”
นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของพฤกษานับจากนี้คือการสร้างบ้านที่มากกว่าที่อยู่อาศัย แต่ต้องสร้างบ้านพร้อมมอบคุณภาพชีวิตที่ดีไปตลอดชีวิต ภายใต้แนวคิด LIFETIME WELL-LIVING อยู่ดี...ทั้งชีวิต โดยจะดำเนินการผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ Well Home การสร้างบ้านที่ดีและมีคุณภาพ Well Care การมอบบริการที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ และ Well Community การสร้างสรรค์สังคมและชุมชนที่ดี โดยพฤกษาจะให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน รวมถึงการคัดเลือกพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน
“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์โดยสารภายใต้แบรนด์ระดับสากล “มิตซูบิชิ อิเล็คทริค” โดยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก และเป็นพันธมิตรที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกับพฤกษาที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และใส่ใจในรายละเอียด ตั้งแต่ความนุ่มนวลในการใช้งาน ความเงียบ ไปจนถึงเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และแนวคิดการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ลิฟต์ของมิตซูบิชิไม่เพียงโดดเด่นด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูง แต่ยังสะท้อนถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ”
“เราไม่ต้องการแค่สร้างบ้านสวยอยู่สบาย แต่ในแกนของ Well Home บ้านของพฤกษาต้องมีคุณภาพในทุกด้าน ใช้วัสดุคุณภาพดี ฟังก์ชันดี อยู่สบาย ปลอดภัย มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคต และมอบความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยค่าบำรุงรักษาต่ำและประสิทธิภาพที่เสถียรตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งลิฟต์ของมิตซูบิชิสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ โดยเราจะเริ่มต้นความร่วมมือนี้ด้วยการนำลิฟต์จากมิตซูบิชิไปติดตั้งที่บ้านในโครงการเดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส พัฒนาการ บ้านเดี่ยวหรูสไตล์โมเดิร์น พลูวิลล่า 3 ชั้น พร้อมที่จอดรถซูเปอร์คาร์ และลิฟต์ส่วนตัวในบ้านทุกหลัง บนทำเลไพร์มย่าน Luxury Residence เพื่อให้ลูกบ้านได้สัมผัสคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน ไม่ใช่แค่ตอนเข้าอยู่ใหม่ แต่ต้องดีไปตลอด” นายธีระ กล่าว
นายธีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีลิฟต์ในบ้านจะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนของบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ใช้วีลแชร์ที่ไม่ต้องอยู่แต่ในห้อง นอกจากนี้ ลิฟต์ที่เราเลือกใช้ยังมีดีไซน์ที่กลมกลืนกับบ้านเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่ง อีกทั้งยังได้รับการออกแบบให้ Soft landing มีระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีระบบไฟฟ้าปกติดับ และใช้วัสดุที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค รองรับผู้โดยสารได้ถึง 6 คน หรือราว 450 กิโลกรัม เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการความสะดวกสบายและปลอดภัยในทุกช่วงชีวิตอย่างแท้จริง
นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทพฤกษาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และความยั่งยืน
ในฐานะผู้นำในธุรกิจลิฟต์ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน แต่ยังช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยเฉพาะในโครงการของพฤกษาซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย โดยระบบลิฟต์ของเราได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อาทิ ระบบเบรกคู่, ระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีระบบไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้อง รวมถึงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในห้องโดยสารลิฟต์จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในการอพยพหรือรอความช่วยเหลือ, ระบบเซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบ, ระบบตรวจวัดอุณหภูมิสูงที่ฮีทซิงก์ (Heat-sink) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์ หากอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือนหรือหยุดการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหาย, กรณีลิฟต์หยุดทำงานระหว่างชั้นเนื่องจากอุปกรณ์ขัดข้อง ตัวควบคุม (Controller) จะตรวจสอบหาสาเหตุ และหากพิจารณาแล้วว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย ลิฟต์จะเคลื่อนที่ไปยังชั้นที่ใกล้ที่สุดด้วยความเร็วต่ำ และเปิดประตูออกเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ของเรามีความทนทาน มีอัตราการแจ้งซ่อมต่ำ ลดภาระการบำรุงรักษาในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืนของบริษัทพฤกษา พร้อมทีมช่างบริการที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเน้นความรวดเร็ว มีคุณภาพ และใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้งาน
อีกทั้งเราได้พัฒนาเทคโนโลยีลิฟต์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ พร้อมรองรับแนวคิด Smart Building อย่างสมบูรณ์ และให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการพลังงานภายในลิฟต์ เช่น ฟังก์ชันยกเลิกการเรียกลิฟต์ผิดชั้น โดยผู้โดยสารสามารถกดหมายเลขชั้นเดิมซ้ำอีกครั้งเพื่อยกเลิกคำสั่งเรียก ฟีเจอร์นี้ช่วยลดการจอดลิฟต์โดยไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจราจรของลิฟต์, การปิดไฟและพัดลมเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย CO2 เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพฤกษาในการเป็นองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
เรามีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเคียงข้างพฤกษา ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีจุดยืนเดียวกัน คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ใส่ใจในมาตรฐานคุณภาพสูงสุดทุกขั้นตอน คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพของการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเหมาะกับทุกช่วงชีวิต”.