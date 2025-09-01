กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ซื้อขายในกรอบ 32.00-32.65 รอข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ-ความชัดเจนการเมืองไทย

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า เงินบาทสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.00-32.65 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดแข็งค่าที่ 32.36 บาท/ดอลลาร์ หลังซื้อขายในกรอบ 32.27-32.56 บาท/ดอลลาร์ เงินดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบสกุลเงินสำคัญส่วนใหญ่ ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์คุกคามความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)อย่างต่อเนื่องด้วยการสั่งปลดสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดโดยอ้างว่ามีพฤติกรรมฉ้อโกงด้วยการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ทางด้านสมาชิกคณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ)ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าหากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นไปตามที่คาดไว้ บีโอเจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไป ขณะที่ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสกับเยอรมันแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี แรงขายเงินยูโรถูกจำกัดโดยอิทธิพลจากความเสี่ยงเชิงลบของเงินดอลลาร์ โดยนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย 12,393 ล้านบาท แต่ซื้อพันธบัตร 2,627 ล้านบาท ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมเงินหยวนจีนแข็งค่านำสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น 0.9%
สำหรับในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯซึ่งรวมถึงตัวเลขภาคบริการและรายงานตำแหน่งจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคม เพื่อประเมินการลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่เหลือของปี 68 ต่อเนื่องปี 69 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเปิดทางลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. โดยในภาพรวมเรามองว่าประเด็นการแทรกแซงเฟดของปธน.ทรัมป์และการที่จีนปล่อยเงินหยวนแข็งค่าขึ้นจะทำให้ sentiment ของเงินดอลลาร์ยังคงเปราะบาง
สำหรับปัจจัยในประเทศ ตลาดจะติดตามอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม และความชัดเจนทางการเมือง อนึ่ง มูลค่าส่งออกเดือนกรกฎาคมเติบโต 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดนำเข้าสูงขึ้น 5.1% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 0.32 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี การส่งออกขยายตัว 14.4% โดยได้แรงหนุนจากการเร่งส่งออกก่อนมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯมีผลบังคับใช้ ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า จากทั้งกิจกรรมภาคท่องเที่ยวและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงจากปัจจัยชั่วคราวตามการปิดซ่อมโรงกลั่นและการหยุดผลิตรถยนต์เพื่อปรับกระบวนการผลิต