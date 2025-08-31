ผ่า 11 หุ้นชั้นนำเทียร์ SET50 ! ถ้าถือมา 1 ปี ยังติดดอย 27-40%

ตลาดหุ้นไทยถูกจับตาอย่างมากหลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ครม.ต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะ และเมื่อส่องเข้าไปในดัชนี SET50 ที่เชื่อกันว่าดีที่สุดนั้น โฟกัสไปที่ผลงานรอบ 1 ปี มี 11 หุ้นที่อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1ปี ยังติดลบหนัก
1.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -40.47%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +13.27% ,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ 0.00%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 32.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 55.50/21.00 บาท,ค่าP/E 8.38 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 5.94 %,มาร์เก็ตแคป 71,482.74 ล้านบาท,กำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 9,979.29 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 11,409.73 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ -12.54%
2.AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -39.75% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -39.50%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -4.00%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 36.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 65.00/26.75 บาท,ค่าP/E 27.75 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 2.19 %,มาร์เก็ตแคป 514,285.20 ล้านบาท,กำไรสุทธิ งบ 9 เดือน/2568 อยู่ที่ 14,262.37 ล้านบาท,งบ 9 เดือน/2567 อยู่ที่ 14,910.35 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลง กำไรสุทธิอยู่ที่ -4.35%
3.AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -36.57%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -36.93%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -8.26%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 2.22 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.94/1.55 บาท,ค่าP/E 11.15 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 3.38%,มาร์เก็ตแคป 71,068.80 ล้านบาท,กำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 3,373.81 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 2,851.74 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ อยู่ที่ +18.31%
4.KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -36.26% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -45.50%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.80%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 27.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 52.25/21.80 บาท,ค่าP/E 9.29 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 4.84%,มาร์เก็ตแคป 70,259.60 ล้านบาท,กำไรสุทธิงบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 3,755.30 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 3,629.18 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ +3.48%
5.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1ปี อยู่ที่ -32.71% ,ผลตอบแทนราคา YTDปี 68 อยู่ที่ -34.55%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.55%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 3.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.20 / 2.26 บาท,ค่าP/E 11.30เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 5.29%,มาร์เก็ตแคป 53,808.60ล้านบาท,กำไรสุทธิงบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 3,055.54 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 2,653.47 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ อยู่ที่ +15.15%
6.BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -32.48% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -25.35%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -1.85%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 5.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 8.30 / 4.56 บาท,ค่าP/E 20.99 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 2.83%,มาร์เก็ตแคป 81,010.50 ล้านบาท,กำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 1,864.11 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 1,850.31 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ อยู่ที่ +0.75%
7.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -30.97%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -22.77%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -1.02%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 3.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.50/3.18 บาท,ค่าP/E 8.54 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 8.21%,มาร์เก็ตแคป 46,603.88ล้านบาท,กำไรสุทธิงบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 2,212.48 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 2,248.05 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -1.58%
8.SCGPบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -30.77% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -12.76%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -6.04%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 17.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 32.25/10.70 บาท,ค่า P/E 30.20 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 3.22%,มาร์เก็ตแคป 73,408.94 ล้านบาท,กำไรสุทธิงบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 1,909.67 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 3,178.32 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ อยู่ที่ -39.92%
9.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -27.18% ,ผลตอบแทนราคา YTDปี 68 อยู่ที่ -37.35%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.95%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 21.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 36.00/15.80 บาท,ค่าP/E16.50 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 2.82%,มาร์เก็ตแคป 128,460.30ล้านบาท,กำไรสุทธิงบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 3,480.40 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 3,830.39 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ อยู่ที่ -9.14%
10.OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -27.11% ,ผลตอบแทนราคา YTDปี 68 อยู่ที่ -21.15%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -5.20%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 16.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.30 / 12.90 บาท,ค่าP/E 19.86 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 3.66%,มาร์เก็ตแคป 49,261.50 ล้านบาท,กำไรสุทธิงบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 2,274.76 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 1,432.52 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ +58.79%
11.BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -27.05% ,ผลตอบแทนราคา YTDปี 68 อยู่ที่ -10.78%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.11%,ราคา ณ 29 ส.ค.68 อยู่ที่ 178.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 284.00 / 130.00 บาท,ค่า P/E 19.01 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 2.81%,มาร์เก็ตแคป 141,503.64 ล้านบาท,กำไรสุทธิงบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 3,591.4 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 3,916.62 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ อยู่ที่ -8.30%
นอกจากนี้ ยังมีอีก 8 หุุ้นทีในรอบ 1 ปี ยังติดลบมากกว่า20% ขึ้นไปประกอบด้วย CPALL -26.36%, CBG -26.26%, BTS -26.17%, BDMS -25.41%, BJC -23.56%, HMPRO -21.13%, TU -20.65%