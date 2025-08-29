xs
xsm
sm
md
lg

บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นพันธมิตรหลัก จัดงาน Thailand Focus 2025 ผลักดันเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่โอกาสใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ Bank of America Securities ในฐานะพันธมิตรหลัก ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และ บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จัดงาน Thailand Focus 2025: Beyond the Challenges งาน flagship ประจำปีครั้งที่ 19 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย ทั้งในแง่นโยบายภาครัฐ ศักยภาพการแข่งขันของไทย และโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต


งานนี้ได้รวมทุกมิติสำคัญของเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยไว้ในงานเดียว โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และตลาดทุนร่วมให้ข้อมูลโดยตรงแก่นักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยประเด็นสำคัญบางส่วนจากงาน เช่น

1. ไทยมีจุดแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพด้านดิจิทัลในการดึงดูดการลงทุน แนวโน้ม FDI ยังคงเพิ่มต่อเนื่องในอุตสาหกกรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และพลังงาน ด้วยมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับนักลงทุนและแรงงานต่างชาติ โดยเอกชนมองเห็นโอกาสเติบโตในธุรกิจ Data Center เศรษฐกิจดิจิทัล และพลังงานทางเลือก

2. ตลาดทุนไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากสภาพคล่องและความเชื่อมั่นนักลงทุนที่ลดลง หน่วยงานกำกับและตลาดหลักทรัพย์เตรียมปฏิรูปมาตรฐานการเข้าจดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูล ขับเคลื่อนการลงทุนด้าน ESG ขยายกองทุนออมรูปแบบใหม่ และนำเครื่องมือกำกับดูแลดิจิทัลและ AI มาเสริมเรื่องความโปร่งใส พร้อมปฏิรูปกฎหมาย เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น และสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืนและแข่งขันได้

3. หนี้ครัวเรือนเป็นปัจจัยฉุดรั้งกำลังซื้อภาคเอกชน ไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงราว 3.5 ล้านล้านบาท กระจุกตัวในสินเชื่อบุคคล รถเช่า และหนี้ที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าหนี้นอกระบบสูงถึง 14% ของ GDP ทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น รัฐต้องปรับโครงสร้างหนี้โดยระยะสั้นมุ่งปรับโครงสร้างหนี้ผ่าน AMC จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และใช้ข้อมูลเครดิตเชิงลึกเพื่อคัดกรองความเสี่ยง ขณะที่ระยะยาวต้องเร่งยกระดับผลิตภาพและรายได้ครัวเรือน

4. แม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวยังชะลอตัว แต่ไทยยังเป็นจุดหมายหลักในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ธุรกิจควรเน้นความยั่งยืนเพื่อลดต้นทุน และการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น แทนการขึ้นราคา

5. อุตสาหกรรมสุขภาพไทยมีโอกาสเติบโตจาก Health Tech, AI และการแพทย์บำบัดขั้นสูง จุดแข็งคือบุคลากรและการบริการที่มีคุณภาพ แต่ยังติดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ เงินทุน และระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้าง “Health Innovation Sandbox” จะช่วยในการนำเทคโนโลยีใหม่สู่การใช้งานจริงและสร้าง S-Curve ใหม่ให้ระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจในอนาคต

6. ไทยเตรียมเปิดธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน ด้วยระบบ AI-และ Cloud-native เริ่มจากการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ควบคู่การกำกับดูแลที่เข้มงวด โปร่งใส และดำเนินงานแยกจากธนาคารแม่ พร้อมระบบบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเข้าถึงง่าย โดยไม่เป็นการซ้ำเติมปัญหาหนี้ครัวเรือน


งานในปีนี้มีผู้ลงทุนสถาบัน 180 ราย จาก 75 สถาบันทั่วโลก ซึ่งมาจากกลุ่มประเทศหลัก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และยุโรป รวมถึงตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นและความน่าสนใจของตลาดทุนไทย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจดูรายละเอียดและติดตามเนื้อหาการเสวนาได้ที่ https://www.set.or.th/th/thailandfocus/2025/overview












บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นพันธมิตรหลัก จัดงาน Thailand Focus 2025 ผลักดันเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่โอกาสใหม่
บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นพันธมิตรหลัก จัดงาน Thailand Focus 2025 ผลักดันเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่โอกาสใหม่
บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นพันธมิตรหลัก จัดงาน Thailand Focus 2025 ผลักดันเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่โอกาสใหม่
บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นพันธมิตรหลัก จัดงาน Thailand Focus 2025 ผลักดันเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่โอกาสใหม่
บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นพันธมิตรหลัก จัดงาน Thailand Focus 2025 ผลักดันเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่โอกาสใหม่
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น