ทีทีบีชูทีมInvestment-ลุ้นAUMปีนี้3หมื่นล้านบาท

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) หรือทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ในปีนี้ทีม Investment Office ตั้งเป้าหมายมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)ที่ระดับ 30,000 ล้านบาท โดยมาจากทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย รายใหญ่(เงินลงทุนตั้งแต่ 30ล้านบาทขึ้นไป ) และนิติบุคคลของทีทีบี ซึ่งเป้าหมายหลักของทีม Investment Office นั้น ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ภายใต้แนวคิด "Total Wealth Solution,"ที่เน้นผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว มากกว่าการลงทุนในรูปแบบเดิมที่มุ่งหวังผลตอบแทนสูงเพียงเป็นหลัก
"ทีม Investment Office ของธนาคาร ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการลงทุนของทีทีบี รวมทั้ง ครอบคลุมการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) และนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาด โดยยึดหลัก “ความแม่นยำ” และ “ความแตกต่าง” เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยนับแต่ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งทีม หนึ่งในผลงานโดดเด่น คือ การออกกองทุน ES-USTECH (ระดับความเสี่ยงกองทุน 7) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ตอบรับธีม “Next Stage of Gen AI” และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึงประมาณ +46.38% ในปี 2566 และ +30.19% ในปี 2567 ภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ถือเป็นอีกก้าวของการสร้างความแตกต่างที่ตอบโจทย์เป้าหมายของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี"
สำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารฯเตรียมผลิตทางการเงินในสินทรัพย์ใหม่แนะนำเพิ่มเติม โดยเฉพาะการกลับมาติดตามกองทุนตราสารสารหนี้ ให้กลับมาเป็นตัวหลักของอุตสาหกรรมอีกครั้ง โดยปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์ลงทุนให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงการกระจายกลุ่มนักลงทันไม่ให้กระจุกตัวในกองทุนรวมใดกองทุนหนึ่ง นอกจากกระจายความเสี่ยงได้ดีแล้วสภาพคล่องของกองทุนให่มีเสถียรภาพและสามารถรับมือกับความผันผวนได้มาก พร้อมกันนี้ธนาคารเปิดโอกาสให้พันธมิตรบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์ต่างๆ นำเสนอกองทุนรวมให้กับลูกค้าธนาคารเพิ่มเติม
ส่วนความคืบหน้าภายหลังธนาคารเข้าซื้อธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด โดยธนาคารถือหุ้นในบล.ธนชาต 100% นั้น นายนาวินกล่าวว่า การเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การลงทุนของธนาคารมีความหลากหลายและครบทุกตลาดการลงทุน ทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นทเป็นผลดีต่อธนาคารฯ ทั้งนี้ จะเดินหน้าเต็มสูบภายในต้นปี2569 สำหรับกลยุทธ์ลงทุนตลาดหุ้นไทย แนะนำกองทุนหุ้นกลุ่มปันผลสูง เพราะสามารถรับมือตลาดผันผวนได้ดีมาก