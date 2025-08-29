“ซิตี้ เรียลตี้”ผนึก”สไวร์”ปั้นลักชัวรีคอนโดฟรีโฮลด์บนถนนวิทยุ

“ซิตี้ เรียลตี้” เขย่าวงการอสังหาฯ ผนึก“สไวร์ พร็อพเพอร์ตี้”ยักษ์ใหญ่จากฮ่องกง ร่วมพัฒนาอัลตร้าลักชัวรีคอนโด ความร่วมมือพัฒนาโปรเจกต์มิกซ์ยูสและที่พักอาศัย คอนโดฟรีโฮลบนถนนวิทยุสุดยอดทำเล หลังจากได้ประกาศการร่วมทุนเมื่อสองปี
นายชาลี โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จำกัด กล่าวว่า "ที่ดินผืนงามในทำเลศักยภาพบนถนนวิทยุ แห่งนี้อยู่กับผมมายาวนาน และผมเฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการที่ดีที่สุด ล่าสุดการจับมือกับสไวร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ เพื่อพัฒนาอัลต้าลักชัวรี่คอนโด ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์โครงการที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรูระดับอัลตร้าลักชัวรีของเรา”
นายทิม แบล็คเบิร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สไวร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กล่าวว่า "ตลอดเวลากว่า 50 ปี สไวร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์คอมมูนิตี้ที่เติบโตอย่างมั่นคง ผ่านแนวทางการดำเนินงานที่เราเรียกว่า Creative Transformation เพื่อพลิกโฉมเมืองอย่างสร้างสรรค์ เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับซิตี้ เรียลตี้ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับหรูในกรุงเทพฯ โครงการนี้ไม่เพียงตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์โครงการที่อยู่อาศัยที่พิเศษสุด แต่จะนิยามการอยู่อาศัยแบบลักชัวรีไลฟ์สไตล์ในกรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน"
สำหรับ โครงการอัลตร้าลักชัวรี่คอนโดฟรีโฮลด์แห่งนี้ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 7.9 ไร่ หรือมีพื้นที่กว่า 12,652 ตารางเมตร (ตร.ม.) ในย่านใจกลางธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรีอันโดดเด่น 2 โครงการ ที่จะมาพร้อมดีไซน์การออกแบบแตกต่างกัน โดยบริษัทที่ปรึกษาสถาปนิกระดับโลก Foster + Partners ที่ดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เอฟแอนด์พี (ประเทศไทย) จำกัด โครงการครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาส พื้นที่เวลเนสครบวงจรตอบโจทย์ลักชัวรีไลฟ์สไตล์ และการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อมอบประสบการณ์และไลฟ์สไตล์การพักอาศัยที่เหนือระดับให้แก่ผู้อยู่อาศัย โดยคาดว่าโครงการทั้ง 2 เฟส จะแล้วเสร็จภายในปี 72
ทำเลที่ตั้งโครงการบนถนนวิทยุได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของทำเลไพรม์และที่อยู่อาศัยสุดเอ็กซ์คลูซีฟใจกลางกรุงเทพฯ โอบล้อมด้วยแลนด์มาร์กสำคัญ แต่ยังคงความสงบร่มรื่นอย่างมีเอกลักษณ์ ผู้อยู่อาศัยจะได้ดื่มด่ำกับวิวสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติแบบพาโนรามา พร้อมความสะดวกสบายจากแหล่งไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ ทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรมห้าดาว โรงเรียนนานาชาติ และสถานทูตสำคัญ โครงการนี้ยังตั้งอยู่บนหนึ่งในที่ดินฟรีโฮลด์ผืนงามที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งบนถนนวิทยุ ซึ่งหาได้ยากและมีมูลค่าสูง จึงเป็นโอกาสการลงทุนเปี่ยมศักยภาพแห่งอนาคต ทั้งสำหรับผู้อยู่อาศัยและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มองหาโอกาสในการสร้างมูลค่าระยะยาว
"โครงการใหม่นี้ถือเป็นการเข้ามาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นครั้งแรกของสไวร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ โดยบริษัทต่อยอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายทศวรรษในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับลักชัวรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ ALASSIO, AREZZO, ARGENTA และ AZURA ซึ่งเป็น คอมมูนิตี้ที่พักอาศัยในย่าน Mid-Levels West ของฮ่องกง โครงการ OPUS HONG KONG โครงการ EDEN ในสิงคโปร์ และโครงการ Lujiazui Taikoo Yuan Residences ในเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีหลายแห่งในไมอามี โดยการร่วมมือกับซิตี้ เรียลตี้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาด"
อสังหาฯ เมืองไทย และผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมียม มากมาย อาทิ โครงการ เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ และห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม (Emporium Tower & Shopping Complex) โรงแรมและเรสซิเดนซ์ในเครือชาเทรียม (Chatrium Hotels & Residences) อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ (Sathorn City Tower) และ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ (Asia Centre) และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ (Shrewsbury International School) ถือเป็นการผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในประเทศไทย ให้กับความร่วมมือครั้งนี้