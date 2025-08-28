บิทคอยน์ติดหล่มขาลง จับตาจะทะลุ $118,000 หรือร่วงต่อหลุด $105,000

แม้นักลงทุนรายย่อยยังแห่ “ช้อนของถูก” หวังรีบาวด์ แต่แรงขายจากวาฬและสถาบันยังคงกดดันตลาด ส่งผลให้บิทคอยน์ยังไม่พ้นแนวโน้มขาลง ข้อมูลชี้การซื้อขายช่วง $110,000–$111,000 ยังพยายามประคองราคา แต่แรงเทขายขนาดใหญ่บีบให้ตลาดเสี่ยงไหลลงทดสอบ $105,000 หากไร้แรงหนุนใหม่
แรงซื้อรายย่อยไม่ช่วยดันราคา
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา บิตคอยน์และอีเธอร์พยายามฟื้นจากแรงขายหนักในช่วงวันเสาร์ถึงวันจันทร์ โดยบิทคอยน์ขยับขึ้นเพียง 2.4% จากจุดต่ำสุด $108,665 ส่วนอีเธอร์รีบาวด์แรงกว่า 8.26% แตะ $4,663 จากจุดต่ำสุด $4,310
ข้อมูลตลาดสะท้อนชัดว่า นักลงทุนรายย่อยยังคง “ไล่ซื้อทุกจังหวะย่อ” โดยค่า Anchored Cumulative Volume Delta (CVD) สำหรับกลุ่มถือครองขนาดเล็ก–กลาง (1,000–10,000 ดอลลาร์) แสดงให้เห็นการซื้อสุทธิตลอดช่วงการปรับฐาน แต่ปัญหาคือ แรงขายจากวาฬและสถาบัน (1 ล้าน–10 ล้านดอลลาร์) ยังคงถาโถม แม้จะเริ่มชะลอตัวเมื่อราคายืนกลับมาบริเวณ $111,000
“วาฬ” เทขาย–รายย่อยทุ่มซื้อ
หากเจาะลึกลงไปจะพบว่า ในตลาดไบแนนซ์ ทั้ง Spot และ Perpetual Futures กลุ่มรายย่อยเปิด Long แทบทุกจังหวะที่ราคาอ่อนตัว แต่ฝั่งวาฬและนักลงทุนสถาบันกลับขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาด Coinbase ฝั่งรายย่อยก็ซื้อสุทธิรวมกว่า $101.25 ล้านดอลลาร์ ขัดแย้งกับสถาบันที่ขายออกไปกว่า $7.5 พันล้านดอลลาร์
ปรากฏการณ์นี้สะท้อน “ภาพคลาสสิก” ของตลาดคริปโตที่รายย่อยเชื่อว่ากำลังได้ของราคาถูก ขณะที่วาฬกลับใช้โอกาสนี้ทยอยปล่อยของออกมา
แนวรับ–แนวต้านที่ต้องจับตา
แม้การซื้อสุทธิจากรายย่อยอาจช่วยประคองราคา แต่ทิศทางหลักยังเป็น “ขาลงระยะสั้น” ข้อมูลจาก Hyblock แสดงให้เห็นว่า บิตคอยน์ดูดซับแรงซื้อในโซน $111,000–$110,000 ได้พอสมควร แต่ยังมี “คลัสเตอร์สภาพคล่อง” ใหญ่รออยู่ที่ $104,000 ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงหากแรงขายยังไม่ยุติ
ในทางกลับกัน หากแรงขายเริ่มซาลงและ CVD เปลี่ยนทิศทางเชิงบวก สัญญาณการรีบาวด์กลับไปสู่โซน $117,000–$118,000 ก็ยังเป็นไปได้
นักวิเคราะห์มองแนวโน้ม “เกมแมวไล่จับหนู” ระหว่างวาฬกับรายย่อย
สถานการณ์ตอนนี้คือการต่อสู้ระหว่างรายย่อยที่เชื่อใน “ดีลทองคำ” กับวาฬที่ไม่รีบร้อน แต่ใช้กำลังทุนมหาศาลควบคุมทิศทางตลาด คำถามสำคัญคือ $120,000 จะถูกแตะก่อน หรือ $105,000 จะถูกทดสอบก่อนกันแน่? อย่างไรก็ตาม คำตอบอาจขึ้นอยู่กับว่ารายย่อยจะมีแรงพอหรือไม่ในการต้านแรงขาย หรือสุดท้ายต้องยอมปล่อยให้วาฬลากตลาดลงก่อนค่อยเริ่มวงรอบใหม่