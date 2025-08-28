บอร์ดKKPอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน1,000ล้านบาท-จ่ายปันผล1.50บาท

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1. อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร ภายใต้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะ ซื้อคืนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น และเมื่อรวมกับหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2668 จำนวน 19,020,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็น 35,020,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 4.14 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร โดยวิธีการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2569
พร้อมกันนั้น ได้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 48.46 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.25 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วน ที่เป็นของบริษัทใหญ่) โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลรรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตาม มาตรา 47 ทวี แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2568