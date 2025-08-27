หุ้นปิดลบ 3.23 จุดแกว่งไซด์เวย์ขาดปัจจัยใหม่รอลุ้นคดีคลิปเสียงนายกฯ-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,248.03 จุด ลดลง 3.23 จุด (-0.90%) มูลค่าซื้อขาย 46,883.54 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งไซด์เวย์โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,260.75 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,246.86 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 145 หลักทรัพย์ ลดลง 334 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 176 หลักทรัพย์
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์กรอบแคบรอปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน โดยเฉพาะการเมืองในประเทศ เนื่องจากวันศุกร์นี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีคลิปเสียง ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณปี 69 มีความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีหน้า
โดยวันนี้กลุ่มพลังงานพักฐานกดดันดัชนีลงมาแกว่งไซด์เวย์ดาวน์
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งในกรอบรอความชัดเจนคดีการเมือง ขณะที่ต่างประเทศติดตามการเปิดเผยตัวเลข PCE สหรัฐในวันที่ 29 ส.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐในวันที่ 28 ส.ค. โดยให้กรอบแนวรับ 1,240 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,269.66 ล้านบาท ปิดที่ 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,492.00 ล้านบาท ปิดที่ 163.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,777.25 ล้านบาท ปิดที่ 24.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,096.68 ล้านบาท ปิดที่ 153.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,078.68 ล้านบาท ปิดที่ 299.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท