กรุงศรี ออโต้ชู'GO Auto Station'ดันพอร์ตรถมือสอง

กรุงศรี ออโต้ชูแพลตฟอร์ม GO Auto Station ตลาดรถมือสอง’ บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ ดันพอร์ตสินเชื่อรถมือสองรักษาแชมป์มาเก็ตแชร์ 1ใน 3 หลังภาพรวมตลาดรถมือสองยังติดลบจากเศรษฐกิจโดยรวมที่ต่ำ-หนี้ครัวเรือนสูง ขณะที่ปริมาณรถมือสองเริ่มไหลเข้าตลาดลดลง
นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ในปีนี้ ยังคงมีทิศทางที่ชะลอตัว แต่ก็เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยังมีแรงกดดันจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำ และหนี้ครัวเรือนที่สูง ขณะเดียวกันจากความต้องการขายรถมีน้อยลง ประกอบกับมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของทางการทำให้มีจำนวนรถยึดลดลง จึงทำให้ปริมาณรถมือสองที่จะออกมาในตลาดมีน้อยลง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ยอดขายรถมือสองเริ่มติดลบน้อยลง ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 กรุงศรี ออโต้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้นตลาดรถยนต์มือสอง โดยในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์มือสองรวมทั้งระบบลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าราว 5% ขณะที่สินเชื่อรถมือสองของระบบอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาท ลดลง 23% คาดการณ์ทั้งปีลดลง 19% โดยสินเชื่อรถมือสองของกรุงศรี ออโต้มีสัดส่วนประมาณ 1ใน 3 ของระบบ
นอกจากนี้ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยมีความนิยมเลือกซื้อรถมือสองผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการตอบรับเทรนด์ดังกล่าว กรุงศรี ออโต้จึงได้มีการพัฒนา GO Auto Station ตลาดรถมือสอง’ บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการทั้งเรื่องเงิน เรื่องรถ ครบจบในที่เดียว ซึ่งปัจจุบันมีรถมือสองอยู่ในแพลตฟอร์มประมาณ 218,000 คัน
นายคงสินกล่าวอีกว่า ในส่วนของพอร์ตสินเชื่อรถมือสองของกรุงศรี ออโต้นั้น ในปีนี้ก็คงจะยังลดลงอยู่แต่ไม่ลดลงสูงเท่าตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาพรวมตลาดรถมือสองที่เริ่มกระเตื้องขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่โตต่ำ หนี้ครัวเรือนที่สูงทำให้คนหันมาสนใจรถมือสองมากขึ้น ขณะเดียวกัน การพัฒนา GO Auto Station ขึ้นมาตั้งแต่ 2 ปีก่อน ก็มีส่วนช่วยให้เราตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปมากขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่สามารถขยายตลาดให้เราได้อย่างต่อเนื่อง
“กรุงศรี ออโต้ ครองตำแหน่งผู้นำตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสองมาอย่างยาวนาน ด้วยส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันมากถึง 1 ใน 3 ของสินเชื่อรถยนต์มือสองทั้งหมดในประเทศไทย โดย ‘GO Auto Station ตลาดรถมือสอง’ ซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายรถยนต์มือสองในรูปแบบ One-Stop Solution แห่งแรกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้บริการสินเชื่อไว้ในที่เดียว ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้เลือกซื้อรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพ ขณะที่พันธมิตรดีลเลอร์จะมีโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ตลาดรถยนต์มือสองและเศรษฐกิจไทยเติบโตไปข้างหน้าต่อไป”