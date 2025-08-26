Dime เปิดตัว 3 “ออปชัน” หุ้นสหรัฐฯ ประกันการเดินทาง “ไดม์ใจ” และบัตรเดบิต “ไดม์เนิน”

Dime! แอปพลิเคชันการเงินและการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime) ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เผยวิสัยทัศน์สู่การเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์การเงินครบวงจร พร้อมเปิดตัว 3 นวัตกรรม ได้แก่ “ออปชัน”หุ้นสหรัฐฯ ประกันภัยการเดินทาง “ไดม์ใจ” บัตรเดบิตใช้จ่ายทั่วโลก “ไดม์เนิน” และโปรแกรมสมาชิก “Dime! Club” ตอกย้ำพันธกิจ Live more. Worry Less. ให้ผู้ใช้งานใช้ชีวิตเต็มที่ในทุกมิติ
Dime! ถือกำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการทลายทุกกำแพงที่ขวางกั้นผู้คนจากการเข้าถึงโอกาสทางการเงิน โดยเริ่มต้นจากการปฏิวัติการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ให้เข้าถึงได้ด้วยเงินเพียง 50 บาท และลงทุนทองคำเริ่มต้น 100 บาท จนปัจจุบันแอปพลิเคชัน Dime! มียอดดาวน์โหลดกว่า 2 ล้านครั้ง และมีผู้ใช้งานกว่าครึ่งเป็นกลุ่ม Gen Z ที่ได้ชื่อว่า The Invest Generation ผู้พร้อมจะเติบโตไปกับการลงทุน
นายธนกฤต รุ่งโรจน์ชัยพร หัวหน้าฝ่ายการตลาด กล่าวถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันว่า "เราไม่ได้สร้างแค่แอปพลิเคชัน แต่เรากำลังสร้างค้อน เพื่อทลายทุกกำแพงที่เคยขวางกั้นคนรุ่นใหม่จากโอกาสทางการเงิน และการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ เราเชื่อว่าการเงินที่ดี ควรเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้ทุกคน Live more. Worry Less. ได้อย่างแท้จริง"
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในสภาวะตลาดที่ผันผวน และไลฟ์สไตล์ของ Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ Dime! จึงได้เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์และ 1 บริการใหม่ ที่เข้ามาเติมเต็ม Ecosystem การเงินให้แข็งแกร่งขึ้นอีก ได้แก่
1) ออปชันหุ้นสหรัฐฯ เครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการลงทุน โดย Dime! ได้ต่อยอดจุดแข็งของแอปพลิเคชันในเรื่องการใช้งานง่าย มาพลิกให้ประสบการณ์การใช้ “ออปชัน” ที่ซับซ้อน กลายเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย เพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง พร้อมชูจุดเด่นค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส และเอาใจลูกค้าเก่าและใหม่ด้วยแคมเปญเทรดฟรีไม่จำกัดรายการนานถึง 3 เดือน
2) ประกันภัยการเดินทาง "ไดม์ใจ" ซื้อง่ายภายใน 5 นาที เบี้ยเริ่มต้นเพียง 140 บาท ปรับแต่งความคุ้มครองได้ตามต้องการ เช่น เพิ่มความคุ้มครองเมื่อเที่ยวบินล่าช้าหรือกระเป๋าสูญหาย เริ่มเพียง 29 บาทต่อวัน พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วโลก และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี
3) บัตรเดบิต "ไดม์เนิน" กระเป๋าสตางค์สำหรับใช้จ่ายทั่วโลก (Borderless Wallet) ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุดเทียบเท่าสถาบันการเงินชั้นนำ รับดอกเบี้ยสูงสุด 5% ต่อปีจากเงินที่พักในบัตร แลกเงินได้ 9 สกุลหลัก พร้อมตัวเลือกแลกเงินแบบทันทีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนขณะแลก หรือกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ระบบแลกเงินให้อัตโนมัติเมื่อได้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนด พร้อมเชื่อมโยงเงินจากการขายหุ้นหรือเงินปันผลสู่การใช้จ่ายทันที ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ทั้งนี้ บัตรเดบิตใช้จ่ายทั่วโลกไดม์เนิน จะพร้อมให้บริการช่วงต้นปี 2569
4) โปรแกรม “Dime! Club” บริการพิเศษเพื่อยกระดับความผูกพันระหว่างนักลงทุนกับแอปพลิเคชันไปอีกขั้น ด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น สิทธิ์เทรดหุ้นฟรีสูงสุดทั้งวันทำการ ส่วนลดพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยน และสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษก่อนใคร โดยมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568
ดร.ฉัตริน ลักษณบุญส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านผลิตภัณฑ์ (CPO) กล่าวว่า "ภารกิจของเราคือการทำให้ผู้ใช้งานใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลหรือเสียเวลากับปัญหาจุกจิกในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ซับซ้อน หรือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้คือคำตอบที่เรามอบให้ผู้ใช้งานทุกคน"
ด้านนายเฉลิมวุฒิ ชมะนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ (CTO) กล่าวเสริมว่า เบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านี้คือ The Dime! Lego Architecture ซึ่งเป็นโครงสร้างเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น
"หน้าที่ของทีมเทคโนโลยี คือการทำให้ผู้ใช้ลืมว่ามีเราอยู่ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และไร้กังวล เพื่อให้ผู้ใช้ Live more. Worry Less. ในทุก ๆ วัน"
จุดยืนของ Dime! ไม่เพียงเป็นเครื่องมือทางการเงิน แต่ยังมุ่งมั่นสร้างสังคมนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนมีอิสรภาพทั้งทางการเงินและการใช้ชีวิต พร้อมก้าวสู่การเป็น "แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์การเงินครบวงจร" ที่เข้าใจและตอบโจทย์ทุกมิติของชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง