Animoca ชี้ “โทเคนไนซ์สินทรัพย์จริง” อาจปลดล็อกตลาดการเงินดั้งเดิมมูลค่า 400 ล้านล้านดอลลาร์

รายงานล่าสุดจาก Animoca Brands ชี้การโทเคนไนซ์สินทรัพย์จริง (RWA) อาจเปิดทางสู่ตลาดการเงินดั้งเดิม (TradFi) มหาศาลกว่า 400 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดปัจจุบันพุ่งแตะ 26,500 ล้านดอลลาร์ โต 70% ในปี 2568 แม้ยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวของศักยภาพ แต่กระแสสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เริ่มเข้ามาหนุนเต็มตัว นักวิเคราะห์คาดภายในปี 2573 RWA Tokenization อาจทะยานแตะ 16 ล้านล้านดอลลาร์ หากโครงสร้างพื้นฐาน–กฎระเบียบหนุนทันเวลา
RWA เผยสะพานเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมกับ Web3
บริษัท Web3 ชั้นนำ Animoca Brands เปิดเผยในรายงานเดือนสิงหาคมว่า “ตลาดการเงินดั้งเดิมที่สามารถเข้าถึงได้ (addressable market) ผ่านการโทเคนไนซ์สินทรัพย์จริง มีมูลค่าสูงถึง 400 ล้านล้านดอลลาร์” ครอบคลุมสินทรัพย์สำคัญอย่างเครดิตเอกชน (Private Credit), ตราสารหนี้รัฐบาล, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น, กองทุนทางเลือก ไปจนถึงพันธบัตร ซึ่งสะท้อนโอกาสมหาศาลในการเปลี่ยนโฉมโลกการเงิน
รายงานระบุว่า ศักยภาพดังกล่าวอาจทำให้ “การโทเคนไนซ์” ไม่ใช่แค่กระแสระยะสั้น แต่กลายเป็น Next Frontier ที่กำหนดทิศทางการเงินโลกในทศวรรษนี้
ตลาด RWA โตแรง–มูลค่าทะลุ 26.5 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลจาก RWA.xyz ระบุว่า มูลค่าตลาดโทเคนไนซ์ RWA ล่าสุดพุ่งแตะ 26,500 ล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเติบโตมากถึง 70% นับตั้งแต่ต้นปี 2025 แม้ยังเทียบไม่ได้กับขนาดตลาด TradFi ที่มหาศาล แต่ก็สะท้อนถึง “แรงส่ง” ที่กำลังเกิดขึ้น
สินทรัพย์ที่ถูกโทเคนไนซ์มากที่สุดยังคงเป็นเครดิตเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมกันคิดเป็นเกือบ 90% ของมูลค่าทั้งหมด
Ethereum ยังคงครองความเป็นผู้นำในระบบนิเวศ RWA ด้วยส่วนแบ่งตลาด 55% และมูลค่าทรัพย์สินบนเชนกว่า 156,000 ล้านดอลลาร์ หากนับรวม Layer-2 อย่าง Polygon, Arbitrum และ ZKsync Era ส่วนแบ่งจะขยายถึง 76%
Animoca อธิบายว่า ความเป็นผู้นำของ Ethereum มาจากสภาพคล่อง ความปลอดภัย และฐานนักพัฒนาที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีบล็อกเชนใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะทางพยายามท้าทายบทบาทนี้เช่นกัน
RWA จุดชนวนการแข่งขันเชิงกลยุทธ์
รายงานของ Animoca ยังชี้ว่า การเติบโตของตลาด RWA ส่งผลบวกต่อโปรเจกต์คริปโตที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น Ether (ETH) และ Chainlink (LINK) ที่มีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน RWA ต่าง outperform ตลาดคริปโตโดยรวมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
นักวิจัยของ Animoca เตือนว่า ขณะนี้กำลังเกิด “การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์” ในการสร้างแพลตฟอร์มแบบครบวงจร (Full-stack) และการควบคุมวงจรชีวิตของสินทรัพย์จะเป็นตัวชี้ขาดมูลค่าในระยะยาว โดย “ความสามารถในการเชื่อมต่อข้ามเชน (Interoperability)” จะเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จ
เพื่อชิงความได้เปรียบ Animoca ได้เปิดตัว NUVA มาร์เก็ตเพลสสำหรับ RWA ของตนเองเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา สะท้อนการเร่งวางรากฐานสู่การครองส่วนแบ่งตลาด
Skynet คาดปี 2573 RWA แตะ 16 ล้านล้านดอลลาร์
ขณะที่รายงานของ Skynet RWA Security 2568 ประเมินว่าตลาดโทเคนไนซ์ RWA อาจขยายตัวถึง 16 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 เฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แบบโทเคนไนซ์ในปีนี้ก็คาดว่าจะพุ่งแตะ 4,200 ล้านดอลลาร์แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น
แรงหนุนหลักมาจากสถาบันการเงินรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร, บริษัทจัดการสินทรัพย์, หรือผู้เล่นบล็อกเชนดั้งเดิม ที่เริ่มหันมาใช้ Tokenization เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและบริหารสภาพคล่อง
Skynet ยังชี้ถึง Use Case ที่กำลังขยายตัว ได้แก่ Private Credit, Trade Finance และ Money Market Funds โดยมีฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐฯ เป็นสามตลาดที่กฎเกณฑ์เอื้ออำนวยต่อการเร่งการยอมรับ
อุปสรรคและความท้าทายการแปลงเป็นสินทรัพย์จริง
แม้โอกาสมหาศาล แต่รายงาน Skynet เตือนว่าตลาดยังเผชิญอุปสรรคสำคัญ ได้แก่
1.สภาพคล่องของตลาดรอง (Secondary Market) ที่ยังบาง
2.กรอบกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกันในแต่ละประเทศ
3.การขาดมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ยังมีประเด็น Cybersecurity และความเสี่ยงจาก Smart Contract ที่ยังเป็นจุดอ่อน แนะให้ใช้ผู้ดูแลสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับ (Regulated Custodian) และเสริมโครงสร้างความปลอดภัยขั้นสูง
อีกหนึ่งข้อจำกัดสำคัญคือ “การเข้าถึงของผู้ลงทุนรายย่อย” ที่ยังจำกัด Skynet มองว่าการปิดช่องว่างนี้จำเป็นต้องใช้ตัวกลางที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ และการสร้างระบบ On-ramp ที่ง่ายต่อการเข้าถึง หากทำได้สำเร็จ RWA Tokenization มีศักยภาพแตะเป้า 16 ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้
ทั้งนี้ RWA Tokenization ไม่ได้เป็นเพียง “แฟชั่นการเงินใหม่” แต่กำลังกลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต ที่จะเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมกับสินทรัพย์ดิจิทัล หากสถาบันการเงินระดับโลกยังเดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง พร้อมโครงสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจน ตลาดการเงินโลกอาจเข้าสู่ “ยุคการเงินดิจิทัลไร้พรมแดน” เร็วกว่าที่คาดไว้ และญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ อาจกลายเป็นสมรภูมิชี้ชะตาการแข่งขันในศตวรรษนี้