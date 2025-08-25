ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวังการกระทำที่อาจเข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการกระทำการที่อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจมีความผิดตามกฎหมายและโทษทั้งจำคุกและปรับ หลังจากพบว่ามีบุคคลให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและอาจถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงเป็นเส้นทางผ่านเงินของผู้กระทำความผิดที่ต้องการฟอกเงิน
ตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีบุคคลให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งเตือนว่า การให้บริการที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล การประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการประกอบธุรกิจให้คำแนะนำการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่กระทำการเป็นทางค้าปกติ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษทั้งจำคุกและปรับ*
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน โดยสามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับใบอนุญาต หรือทางแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ ลิงก์ investor alert
ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัยโปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.
หมายเหตุ : * ตามมาตรา 66 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่