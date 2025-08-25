xs
ข่าวอสังหาริมทรัพย์

SCBเชื่อมั่นศักยภาพ The Forestias ปล่อยวงเงิน 22,000 ลบ. พร้อมเปิดตัวที่อยู่อาศัยต้นแบบเมืองยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เดินเครื่องอภิมหาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย “เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias)” ประกาศนำโครงการส่วนที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จในปี 2569 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Project Finance) จำนวน 22,000 ล้านบาท เชื่อมั่นศักยภาพ MQDC สร้างมาตรฐานเวิลด์คลาสให้แก่วงการอสังหาริมทรัพย์ ผลักดันนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตสู่เมืองต้นแบบด้านความยั่งยืน

นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC กล่าวว่า The Forestias ผ่านกระบวนการคิดเชิงลึก โดยตั้งใจให้เป็นเมืองต้นแบบด้านความยั่งยืน (Sustainability) ที่ให้ความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้างด้วยมาตรฐานระดับสูง ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Sustainnovation” ที่ผสานนวัตกรรมกับความยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่สมดุลทั้งต่อมนุษย์และสรรพสิ่งตามธรรมชาติ โดยเมื่อได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ เดอะฟอเรสเทียส์ เราพบว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDG’s) ทั้ง 17 ข้อ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Goal 3), เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Goal11) และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (Goal13) ด้วยการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยที่รวมป่าเข้าไว้ในเมือง ลดการปล่อยคาร์บอน ใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง MQDC ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ที่เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาโครงการ The Forestias ที่แสดงถึงศักยภาพในการสร้างธีมโปรเจกต์ที่เป็นการอนุรักษ์ด้านระบบนิเวศและสร้างป่ากลางเมืองที่สามารถจะเป็นโครงการต้นแบบของประเทศไทยในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน”


นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารMQDC กล่าวว่า โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 22,000 ล้านบาท โดยในปีนี้เราเร่งก่อสร้างโครงการส่วนที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จในปี 2569 ซึ่งภาพรวมโครงการได้มีการก่อสร้างไปแล้ว 70% จะทำให้โครงการสามารถก่อสร้างได้ตามเป้าหมาย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ The Forestias มาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเป็นพันธมิตร MQDC แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยไปสู่ระดับโลก โดยเฉพาะโครงการ The Forestias ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดโดยเชื่อมต่อกับธรรมชาติและนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัย อีกทั้งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ ที่พร้อมเป็นสะพานเชื่อมธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผ่านการเงินยั่งยืนโดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ ธุรกิจหลักของกลุ่มเป็นฟันเฟืองหลักในการสนับสนุนความสำเร็จของภาคธุรกิจไทย

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ The Forestias อย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวน 22,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างส่วนของที่พักอาศัย ซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จในปี 2569 โดยธนาคารเชื่อมั่นในศักยภาพของ MQDC ในการยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ระดับเวิลด์คลาส สร้างประสบการณ์ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าศักยภาพที่มองหาที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มอบคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่รูปแบบใหม่ในอนาคต The Forestias เป็นโครงการอสังหาฯที่มีความโดดเด่นทั้งในเชิงแนวคิดและการดำเนินงานจริง เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่ผสานธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด ‘เมืองในป่า ป่าในเมือง’ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารจึงเชื่อมั่นว่า The Forestias เป็นตัวอย่างโครงการต้นแบบของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตด้วยระบบนิเวศที่ออกแบบมารองรับได้ครบทุกมิติ


ทั้งนี้ The Forestias by MQDC เป็นโครงการเมืองในป่า ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.7 บนพื้นที่ 398 ไร่ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ประกอบด้วยโครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่ธุรกิจ โรงแรมบูธีคระดับ 6 ดาว คอมมิวนิตี้ & แฟมิลี่เซ็นเตอร์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน และอาคารนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับชุมชน พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนระบบนิเวศของผืนป่าขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์

โครงการที่อยู่อาศัยประกอบด้วย Whizdom The Forestias Petopia | Whizdom The Forestias Mytopia และ Whizdom The Forstias Destinia เป็นคอนโดมิเนียม 3 อาคาร ปัจจุบันมีลูกบ้านเข้าอยู่อาศัยแล้ว | Mulberry Grove The Forestias Villas และ Mulberry Grove The Forestias Condominiums วิลล่า และคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ที่มีแนวคิด Nurturing Multi-Generational Living เป็นการอยู่อาศัยร่วมกันในหลายช่วงวัย | Six Senses Residences ที่พักอาศัยแห่งแรกของแบรนด์ Six Senses ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ The Forestias Signature Series คอนโดมิเนียมแบบ High Rise ได้รับการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ The Forestias ได้เป็นอย่างดี ได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง.
