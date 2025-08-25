ศุภาลัย สร้างดีจุดพลัง SMEs อสังหาฯ เติมไฟนักพัฒนาโครงการรุ่นใหม่ ใน “Big Brother ปีที่ 9”

ศุภาลัยฯ เปิดสำนักงานใหญ่เป็นเวทีติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ในโครงการ “Big Brother” สานต่อความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พี่ช่วยน้อง” ถ่ายทอดองค์ความรู้และเคล็ดลับการทำธุรกิจอสังหาฯ จากประสบการณ์จริงกว่า 36 ปี พร้อมเสริมอาวุธด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs ไทยสายอสังหาฯ เติบโตอย่างมั่นคง
ในปีนี้ บมจ.ศุภาลัย นำโดย นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แท็กทีม นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน, นางสาววีรอนงค์ วิพัฒนกิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา-ประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์, นายชวนันทร์ วิบูลย์จิรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ รับบทบริษัทพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแบบเจาะลึกแก่ 3 บริษัทน้อง ได้แก่ บริษัท บูทีค โฮมส์ จำกัด จากจ.สมุทรสาคร บริษัท เอ เอ็ม ที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จากจังหวัดปราจีนบุรี และบริษัท สิทธินันท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จากจังหวัดลพบุรี ตลอดการอบรมผู้เข้าร่วมได้สัมผัสการเรียนรู้แบบเข้มข้น ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารงาน Back Office อาทิ การจัดการบัญชี การเงิน การจัดการภาษี และการวางระบบงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงกลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัลอย่างมืออาชีพเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
นอกจากติวเข้มที่สำนักงานใหญ่แล้ว ผู้บริหารและทีมงานศุภาลัยยังได้พาบริษัทน้องเยี่ยมชมการทำงานจริงและโครงการคุณภาพของบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร ลพบุรี และชลบุรี เพื่อให้เห็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง โครงการ Big Brother จัดโดยหอการค้าไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยในทุกภูมิภาค โดยศุภาลัยยังคงเป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเดียวที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง ซึ่งมุ่งมั่นเป็นพลังสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่เวทีระดับประเทศอย่างมั่นใจ.