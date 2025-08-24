ผงะ!13 หุ้นพลังงานระดับหมื่นล้าน ตั้งแต่ต้นปี 68 ยังตัวแดงลบ 10-40%

หุ้นพลังงานปี 2568 ไม่ค่อยสดใสมากนัก พาไปส่อง 3 หุ้นพลังงานระดับมาร์เก็ตแคปเกินหมื่นล้านบาทขึ้นไป ที่ยังมีอัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 แดงลบ 10-40% อย่างไรก็ตาม บล.บัวหลวงระบุว่าการบริโภคน้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 4/67 แต่จะเป็นไปอย่างช้าๆ หนุนโดยคาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก, การเพิ่มขึ้นของการเดินทางทางอากาศ, และอุปสงค์ในฤดูหนาว
1.BSRC บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 16,542.90 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -39.87%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +2.14%%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ -2.05%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 4.78 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.10 / 4.10 บาท,ค่าP/E -เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่1.67 %,กำไร (ขาดทุน) สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -1,802.9 ล้านบาท ,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 1,076.33 ล้านบาท
2.BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 31,543.49 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -37.95%,ผลตอบแทนราคา 5วัน อยู่ที่ +7.08%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ +13.08%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 12.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 24.80 / 8.90 บาท,ค่า P/E19.59 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 3.55%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 660.78 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 607.17 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ +8.83%
3.EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 19,606.44 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -33.33%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่-5.71 %,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 2.64 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 7.32 / 1.73 บาท,ค่า P/E- เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ -%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -469.12 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 1,430.44 ล้านบาท
4.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป20,205.30 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -28.85%,ผลตอบแทนราคา 5วัน อยู่ที่ -0.43%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ -12.90%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 4.66 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.55 / 4.26 บาท,ค่า P/E- เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 8.58%,กำไร (ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -98.82 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 4,289.13 ล้านบาท
5.WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 13,770.00 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -25.31%,ผลตอบแทนราคา 5วัน อยู่ที่ +5.26%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ +10.43%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 3.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.50 / 2.76บาท,ค่าP/E 20.20 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 7.01%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 365.31 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 802.45 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -54.48%
6.TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 18,816.00 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -24.32%,ผลตอบแทนราคา 5วัน อยู่ที่ -4.27%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ -0.88%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 2.24 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.14 / 1.99 บาท,ค่า P/E5.91 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 7.14%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 1,441.16 ล้านบาท , งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 1,557.15 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -7.45%
7.BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 25,296.17 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -23.15%,ผลตอบแทนราคา 5วัน อยู่ที่ +1.22%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ +19.42%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 8.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.60 / 6.20 บาท,ค่า P/E 13.08 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 7.23%,กำไร(ขาดทุน) สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 1,846.29 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 1,658.91 ล้านบาท, อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ +11.30%
8.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 15,988.56 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -21.05%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +1.12%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +13.21%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 1.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.96 / 1.31 บาท,ค่า P/E8.84 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 4.44%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 851.49 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 761.43 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ +11.83%
9.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 48,491.49 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -19.33%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +1.26%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ +6.61%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 4.84 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์7.50 / 4.00 บาท,ค่า P/E- เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 6.20%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -1,427.80 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 2,488.71 ล้านบาท
10.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป21,047.45 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -16.26%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +8.42%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +19.77%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 1.03 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.86 / 0.70 บาท,ค่าP/E- เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 0.97%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -3,338.11 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 812.25 ล้านบาท
11.PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 11,940.50 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -12.80%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +2.14%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ +12.60%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 7.15 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์10.70 / 5.45 บาท,ค่า P/E 14.91 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 4.90%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 502.05 ล้านบาท, งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 723.22 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -30.58%
12.RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 57,637.50 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -11.67%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ผลตอบแทนราคา 1เดือน อยู่ที่ +6.00%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 26.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 34.25 / 22.50 บาท,ค่า P/E 10.34เท่า, อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 6.04%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 3,277.11 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ 3,827.08 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ -14.37%
13.CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 23,412.62 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -10.00%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +2.13%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +10.77%,ราคา ณ 22 ส.ค.68 อยู่ที่ 2.88 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.04 / 2.10 บาท,ค่าP/E 9.71 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 68 อยู่ที่ 2.95%,กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบ 6 เดือน/2568 อยู่ที่ 680.62 ล้านบาท, งบ 6 เดือน/2567 อยู่ที่ -387.05 ล้านบาท