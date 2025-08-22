YLG แนะจับตาทิศทางดอกเบี้ยเฟด ชี้ระยะยาวทองคำยังเป็นขาขึ้น

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่า ในคืนนี้ แนะนำต้องจับตาการประชุมแจ็กสัน โฮล ซึ่งได้เริ่มต้นวันแรกไปเมื่อวานนี้ (21 ส.ค.) และวันนี้เป็นวันที่สองของการประชุม โดยนาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ เวลา 21.00 น.ตามเวลาไทย สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษซึ่งจะกระทบต่อราคาสินทรัพย์การลงทุน คือ 1.อัตราเงินเฟ้อ 2.ตลาดแรงงาน และ 3.การทบทวนกรอบนโยบาย
โดยราคาทองคำนั้น ต้องจับตาว่านาย เจอโรม พาวเวล จะแสดงท่าทีกังวลในเรื่องอัตราเงินเฟ้อ หรือตลาดแรงงานมากกว่ากัน เนื่องจากหากกังวลในภาวะเงินเฟ้อ จากดัชนี PPI ที่เร่งตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้า อาจทำให้ตลาดตีความว่าเฟดจะไม่รีบลดดอกเบี้ย และเป็นปัจจัยกดดันทองคำ แต่หากมีการแสดงความกังวลต่อตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอลงอย่างชัดเจน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยเฟด และกลับมาเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำเช่นกัน
ในขณะที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงเดือน ก.ย. มีโอกาสกลับมาเป็นสัญญาณบวก เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้ว ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอยู่ดี โดยในการประชุมเฟดในวันที่ 16-17 ก.ย.นี้ ตลาดเทน้ำหนักส่วนใหญ่ว่าจะปรับลด 0.25% และจะทำการลดดอกเบี้ยรวมได้ 2-3 ครั้งในปีนี้ วายแอลจีจึงคาดการณ์ว่าในเดือนก.ย. อาจจะมีโอกาสเห็นราคาทองคำขึ้นไปแตะจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ที่ 3,500 ดอลลาร์/ออนซ์
นอกจากนี้ ทองคำยังได้รับแรงสนับสนุนจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น UBS ได้ปรับเป้าหมายราคาทองคำเป็น 3,600 ดอลลาร์/ออนซ์ ภายในไตรมาส 1 ปี 2569 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายของวายแอลจี ที่ให้ไว้ที่ 3,600-3,700 ดอลลาร์/ออนซ์ ในขณะที่ Goldman Sachs ได้คงคาดการณ์ราคาทองคำที่ 4,000 ดอลลาร์/ออนซ์ ในช่วงกลางปี 2569
ในระยะยาวยังมีกระแส De-Dollarization ลดทอนบทบาทดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ BRICS มาสนับสนุนราคาทองคำ โดย IMF รายงานว่า สัดส่วนของสกุลเงินดอลลาร์ในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ลดลงเหลือ 57.4% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2537 สวนทางกับเทรนด์การเข้าซื้อทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจาก World Gold Council รายงานว่า ธนาคารกลางยังคงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน โดยในปี 2567 มีปริมาณการเข้าซื้อทองคำระดับ 1,045 ตัน และถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ที่ความต้องการทองคำสูงเกิน 1,000 ตัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยสิบปีที่ 473 ตัน
สำหรับการเคลื่อนไหวของทองคำในช่วงระยะสั้นนี้ วายแอลจี มองกรอบการเคลื่อนไหวที่ 3,311-3,280 ดอลลาร์/ออนซ์ หากสามารถผ่านช่วงการประชุมแจ็กสัน โฮล ไปแล้วยังสามารถยืนอยู่ได้ จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกครั้งไปทดสอบแนวต้าน 3,352-3,375 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนราคาทองคำในประเทศ มองเคลื่อนไหวในกรอบ 50,700-52,200 บาท/บาททองคำ
ส่วนนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนระยะยาวนั้น แนะนำสะสมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost-Average) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ เพราะจะทำให้นักลงทุนสามารถสร้างวินัยการสะสมทอง และเข้าถึงราคาทองได้หลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถตั้งเวลาซื้อล่วงหน้าได้อีกด้วย
