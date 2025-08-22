ธนาคารยูโอบีตอกย้ำความเป็นธนาคารระดับภูมิภาค เดินหน้าหนุนการลงทุนและ นวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย–สิงคโปร์บนเวที SRBF 2025

งาน Singapore Regional Business Forum (SRBF) ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สิงคโปร์ โดยรวบรวมผู้นำภาครัฐและเอกชนกว่า 450 คนจาก 25 ประเทศ ร่วมหารือแนวทางการสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจและความยั่งยืนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ภายในงานยังมีการลงนามความร่วมมือสำคัญ อาทิ ข้อตกลงด้านคาร์บอนเครดิตฉบับแรกระหว่างไทย–สิงคโปร์ และบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสภาธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ซึ่งสะท้อนถึงการเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงลึกเพื่ออนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ในโอกาสนี้ ทีมสื่อมวลชนได้รับเกียรติสัมภาษณ์ คุณริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เพื่อพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารในการสนับสนุนความร่วมมือและการลงทุน โดยธนาคารยูโอบีมองว่าไทยและสิงคโปร์ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างก้าวกระโดดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานรัฐ เช่น BOI, EEC และ SBF ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของธนาคารยูโอบีที่มุ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจในภูมิภาค
ขับเคลื่อนการลงทุนผ่านเครือข่าย FDI
หนึ่งในกลไกสำคัญที่ธนาคารยูโอบีใช้ในการดึงดูดการลงทุนคือทีม Foreign Direct Investment (FDI) ซึ่งทำงานครอบคลุมทุกประเทศที่ธนาคารมีสาขา และเชื่อมโยงโดยตรงกับนักลงทุนทั่วโลก ทีมงาน FDI ของ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยทำงานร่วมกับ BOI และ EEC เพื่อทำความเข้าใจนโยบายส่งเสริมการลงทุนและระบุโอกาสในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม S-Curve ที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และการผลิตขั้นสูง การทำงานในลักษณะนี้ทำให้ยูโอบีสามารถจับคู่โอกาสทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับตลาดไทยได้อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันยังช่วยผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
หนุนธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI
ธนาคารยูโอบียังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันมาช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือ SME ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนา digital supply chain platform ที่ช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้ครบวงจรทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน อีกทั้งเตรียมเปิดตัวระบบ Infinity e-banking ในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการจัดการทางการเงินระหว่างประเทศได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้ยูโอบียังมี Innovation Hub ที่มุ่งศึกษาการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีกฎเกณฑ์และนโยบายแตกต่างกัน
คุณริชาร์ด มาโลนี่ย์ กล่าวเสริมว่า “แม้โลกธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน แต่ธนาคารยูโอบียังคงเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของอาเซียน และพร้อมเดินหน้าสนับสนุนลูกค้าและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน”
มองไกลสู่อนาคตอาเซียน
แม้ภูมิภาคจะเผชิญความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกและประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ แต่ธนาคารยูโอบียังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาว และเชื่อมั่นในศักยภาพมหาศาลของอาเซียนในฐานะ “บ้าน” ของธนาคาร การลงทุนเชิงกลยุทธ์ เช่น การเข้าซื้อกิจการธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้แบงก์ เป็นตัวอย่างของการขยายขีดความสามารถเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงสนับสนุนบริษัทไทยให้ก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งดึงดูดนักลงทุนจากจีนและยุโรปที่มองเห็นโอกาสในภูมิภาคนี้
การเข้าร่วม SRBF 2025 ของธนาคารยูโอบีไม่เพียงเป็นการตอกย้ำพันธกิจของธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนความร่วมมือไทย–สิงคโปร์ แต่ยังเป็นการสะท้อนบทบาทเชิงรุกของธนาคารในภูมิภาค ตั้งแต่การดึงดูดการลงทุน การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ไปจนถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและ AI เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและเศรษฐกิจในระยะยาว ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐและเอกชนเช่นนี้ จึงถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุม และพร้อมเผชิญความท้าทายของโลกในอนาคต