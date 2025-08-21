ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.60-ติดตามฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ- ถ้อยแถลงประธานเฟด

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(21ส.ค.68)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,810.75 ล้านบาท และ 1,275 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก และถ้อยแถลงของประธานเฟด